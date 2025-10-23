Key Notes

Los ETF de BTC registraron entradas netas por valor de 477 millones de dólares.

La volatilidad del mercado provocó liquidaciones por valor de más de 650 millones de dólares.

El índice de volatilidad de Bitcoin subió por encima del 95 %, según un analista de CryptoQuant.

El mercado de las mejores criptomonedas para invertir experimentó un fuerte impulso alcista el martes 21 de octubre, con un gran interés institucional que impulsó al alza los principales activos.

Los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado con sede en EE. UU. registraron una entrada neta de 477,2 millones de dólares, liderada por las entradas de 210,9 millones y 162,9 millones de dólares de IBIT y ARKB, según los datos de Farside Investors.

Estas entradas se produjeron tras una salida neta de más de 1000 millones de dólares en cuatro días de negociación.

Los ETF al contado de Ethereum, una de las mejores altcoins, en EE. UU. también registraron entradas netas por valor de 141,7 millones de dólares el mismo día.

Bitcoin casi alcanzó los 114.000 dólares y Ethereum superó brevemente la barrera de los 4.100 dólares alrededor de las 16:30 UTC del 21 de octubre. Varias de las nuevas criptomonedas también tuvieron una subida importante.

La fiebre compradora comenzó cuando la presión vendedora en Binance, comenzó a disminuir, según informó Coinspeaker.

Ambos activos, junto con el mercado de las criptomonedas con más futuro en general, sufrieron una venta masiva. BTC se encuentra actualmente en 108.000 dólares y el ETH ronda los 3.850 dólares.

La volatilidad desencadena liquidaciones

La sensación de miedo, incertidumbre y duda ha sorprendido a los operadores alcistas desde las liquidaciones por valor de 19.350 millones de dólares del 11 de octubre.

El 21 de octubre, el impulso alcista del mercado de las criptomonedas más rentables sufrió una venta masiva de 170.000 millones de dólares, cayendo de 3,82 billones de dólares a 3,65 billones, según los datos de CoinMarketCap.

El índice de miedo y avaricia ha estado rondando la zona de «miedo» durante los últimos 10 días.

Tras la reciente corrección, las liquidaciones totales de criptomonedas aumentaron un 86 %, alcanzando los 651 millones de dólares, según revelaron los datos de Coinglass. De esta cifra, 352,4 millones de dólares corresponden a posiciones largas y 298,5 millones de dólares a posiciones cortas que han sido eliminadas. Por su parte, en medios del caos en el mercado, los inversores han estado aprovechando las últimas preventas de criptomonedas.

El analista de CryptoQuant, Axel Adler Jr, publicó en X que el índice de volatilidad de Bitcoin alcanzó el 95 %.

The Bitcoin volatility index has risen above 95% for the third time in a month. Essentially, this is a zone of sharp moves. 🌊 pic.twitter.com/QygEC0WFaT — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) October 22, 2025

Según el gráfico que compartió, esta es la tercera vez en los últimos 30 días que el indicador alcanza este nivel crítico.

La alta volatilidad sugiere que los inversores y los operadores siguen sin estar seguros sobre la situación macroeconómica mundial, especialmente con la tensión entre Estados Unidos y China.