Robert Kiyosaki destacó que Bitcoin y Ethereum, junto con el oro y la plata, podrían servir como coberturas eficaces contra posibles caídas del mercado.

Después de años criticando el oro, Buffett estaría centrando su atención en los metales preciosos.

Las reservas de efectivo récord de Berkshire Hathaway, de entre 344 000 y 348 000 millones de dólares en el primer semestre de 2025, reflejan su opinión de que la mayoría de las acciones están sobrevaloradas.

El veterano inversor Robert Kiyosaki expresó su profunda preocupación por la situación de los mercados bursátiles y de bonos tras el reciente respaldo de Warren Buffett al oro y la plata.

Kiyosaki también afirmó que los inversores deberían seguir el ejemplo del fundador de Berkshire Hathaway y plantearse comprar más BTC, oro, plata e incluso algunas de las nuevas criptomonedas; al tiempo que pronosticaba una caída del mercado bursátil. Kiyosaki es desde hace tiempo un defensor de la mayor criptomoneda del mundo, a la que califica de «pura genialidad» por su diseño y afirma que es una de las criptomonedas con más futuro.

Robert Kiyosaki dice que hay que comprar bitcoines, oro y plata antes de que sea demasiado tarde

En su último mensaje en la plataforma X, Kiyosaki afirmó que el reciente giro de Buffett hacia los metales preciosos pone de relieve la agitación del mercado bursátil. Durante las últimas décadas, Buffett ha criticado la posesión de oro como inversión, ya que no encaja en su teoría de inversión en valor.

I WANT TO VOMIT: getting nauseus, listening to Buffet tout the virtues of gold and silver…. after he ridiculed gold and silver for years. That means the stock and bond market are about to crash. Depression ahead? Even though Buffet shit on gold and silver investors like me… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 1, 2025

Sin embargo, durante la era COVID, la empresa de Buffett, Berkshire Hathaway, reveló una inversión de más de 500 millones de dólares en el gigante minero aurífero Barrick Gold Corp (NYSE: B). Ahora, con ambos metales preciosos, el oro y la plata, ganando entre un 45 % y un 50 % en lo que va de 2025, la empresa de Buffett los está analizando más de cerca.

Kiyosaki señaló que el respaldo de Buffett podría indicar una próxima caída de las acciones y los bonos. Esto podría conducir a una recesión económica más amplia. «Quizás sea el momento de escuchar a Buffett y comprar oro, plata, Bitcoin, Ethereum y algunas de las mejores altcoins», añadió.

Robert Kiyosaki ha estado prediciendo una gran caída del mercado bursátil y una recesión en Estados Unidos en medio de una economía frágil. Cree firmemente que Bitcoin podría prosperar como activo como una de las criptomonedas que más va a explotar en esta situación, junto con los metales preciosos, mientras espera la caída del dólar estadounidense.

¿Teme Warren Buffett el colapso de la moneda fiduciaria?

En respuesta a Robert Kiyosaki, el comentarista de mercado Shanaka Perera dijo:

«Si Buffett ahora abraza el oro después de décadas de desprecio, la señal no son los metales. Es el colapso del dinero fiduciario».

Con el fin de alejarse del dólar estadounidense, los bancos centrales han estado comprando oro en cantidades récord este año. Al mismo tiempo, Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, ha acumulado una reserva de efectivo récord.

Se estima que alcanzará entre 344.000 y 348.000 millones de dólares en la primera mitad de 2025, frente a los 167 000 millones de 2024. Esta medida refleja la valoración de Buffett de que la mayoría de las acciones del mercado están actualmente sobrevaloradas. La pregunta es: ¿trasladará Buffett una gran parte de sus reservas de efectivo en dólares estadounidenses a metales preciosos?