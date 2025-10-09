Key Notes

El autor de «Padre rico, padre pobre» señaló que los perdedores están ahorrando sus fondos en dólares estadounidenses.

Por el contrario, dijo que los ganadores son aquellos que tienen una cartera diversificada que contiene oro, plata, Bitcoin y Ethereum.

El director ejecutivo de Citadel, Ken Griffin, señaló que los inversores se están alejando del dólar estadounidense y optando por activos tangibles.

A medida que se intensifica la presión para la desdolarización, Robert Kiyosaki, autor de «Padre rico, padre pobre», animó a sus seguidores en X a invertir sus fondos en la compra de Bitcoin, Ethereum y otras nuevas criptomonedas. En su opinión, mantener estas criptomonedas y activos tradicionales como el oro y la plata ayudaría a los inversores a resistir mejor el dólar estadounidense.

La incertidumbre económica rodea al dólar estadounidense

En medio de la creciente preocupación por la incertidumbre económica en Estados Unidos, el emprendedor en serie y autor financiero ha animado a sus seguidores a tomar decisiones de inversión informadas y prestar atención a las mejores criptomonedas para invertir.

El dominio mundial del dólar estadounidense se ve amenazado, como lo demuestra la reciente caída de sus reservas, que en el segundo trimestre de 2025 alcanzaron su nivel más bajo en 30 años, con un 56,3 %.

La situación empeoró cuando la Reserva Federal anunció recientemente una bajada de los tipos de interés. Además, la volatilidad ha aumentado debido al actual cierre del Gobierno.

Robert Kiyosaki destacó el posible «fin del dólar estadounidense» e instó a los inversores a diversificar sus carteras financieras. Kiyosaki animó a adquirir activos alternativos como oro, plata, Bitcoin, Ethereum y las mejores altcoins.

Bitcoin, Ethereum y el oro alcanzan nuevos máximos

Él cree que el término «perdedor» describe mejor a cualquiera que esté ahorrando dólares estadounidenses en este momento. Los ganadores están acumulando oro, plata, Bitcoin y Ethereum, en fin, las criptomonedas con más futuro.

END of US Dollar? Adding to my gold, silver, Bitcoin, and Ethereum stack. Savers of US dollars are losers. Be a winner. Take care. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 8, 2025

Curiosamente, esto se produce en un momento en el que las principales monedas han alcanzado nuevos máximos históricos. Bitcoin superó recientemente los 126.000 dólares, aunque ha retrocedido ligeramente en su crecimiento en el momento de escribir este artículo.

En el momento de redactar este artículo, el precio de BTC se situaba en 121.690,11 dólares, lo que supone una caída del 1,53 % en las últimas 24 horas. Ethereum ya había alcanzado los 5.000 dólares antes de volver a los 4.465,65 dólares, según CoinMarketCap. Siguiendo la misma tendencia alcista, el oro alcanzó un récord de 4.017 dólares por onza.

El ejecutivo de Citadel destaca la caída del dominio del dólar estadounidense

La publicación de Kiyosaki en X se hace eco de la postura de Ken Griffin, director ejecutivo de Citadel, sobre la situación actual en Estados Unidos. Según el inversor, los inversores están empezando a alejarse del dólar estadounidense y a optar por activos tangibles y apostar por proyectos relacionados con las mejores preventas de criptomonedas.

Desde enero hasta ahora, la moneda fiduciaria ha perdido un 10 % de su valor.

Partiendo de esta premisa, se está produciendo un desplazamiento sustancial de capital del dólar, ya que los inversores buscan desdolarizarse o reducir su exposición al riesgo soberano estadounidense.