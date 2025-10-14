Key Notes

Robert Kiyosaki elogió la decisión de Trump de permitir las criptomonedas y los activos alternativos en los planes 401(k).

Afirmó que esta decisión proporcionará a los estadounidenses una mayor seguridad financiera a largo plazo.

Kiyosaki tiene previsto aumentar sus inversiones en Bitcoin, Ethereum, oro, plata, petróleo y bienes inmuebles.

El autor superventas y educador financiero Robert Kiyosaki ha mostrado un fuerte apoyo a la decisión de Donald Trump de incluir a las mejores criptomonedas para invertir y otros activos alternativos en los planes de jubilación 401(k). Afirmó que esta medida ayudaría a las personas a tener una mayor seguridad financiera a largo plazo.

En una publicación reciente en X, el millonario dijo que admira a Trump por enfrentarse a las élites financieras, que, según él, han explotado a la clase trabajadora a través de los planes 401(k) convencionales.

I LOVE TRUMP: We wrote two books together for many reasons. One of those reasons is because the rich investment bankers who control the stock and bond markets are screwing the working class via the workers 401-Ks. Even Warren Buffet has been admitting Baby-boomers are… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 13, 2025

Añadió que los vehículos de inversión tradicionales ya no protegen a los trabajadores de la inflación o la inestabilidad del mercado.

El enfoque favorable a las criptomonedas de Trump

Desde su regreso al cargo, Trump se ha posicionado como un firme aliado de la industria de las criptomonedas con más futuro, lanzando su propia «moneda memecoin» y nombrando reguladores favorables a las criptomonedas. Su administración también disolvió una unidad del Departamento de Justicia dedicada a la regulación de los activos digitales.

En agosto, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para crear marcos que permitan a los administradores de planes 401(k) ofrecer inversiones en activos alternativos, incluidas las mejores altcoins.

Kiyosaki señaló que esto ayudará tanto a los empleados como a los empresarios a crear riqueza real. Explicó que la iniciativa permite a más personas, especialmente a aquellas fuera de la influencia de Wall Street, diversificar sus carteras y prepararse para una economía global cambiante.

Como resultado, Kiyosaki planea seguir aumentando sus inversiones en Bitcoin, Ethereum, oro, plata, petróleo, ganado y bienes raíces.

La estrategia de inversión de Kiyosaki contra el «dinero falso»

Con la caída del dólar estadounidense de casi un 10 % frente a otras monedas importantes en 2025, la confianza en los sistemas monetarios tradicionales sigue disminuyendo.

Kiyosaki ha sido durante mucho tiempo un defensor del Bitcoin y el Ethereum como cobertura a largo plazo contra lo que él denomina «dinero falso» y el debilitamiento de las monedas fiduciarias. Su objetivo es acumular 100 BTC para finales de año, ya que prevé que una de las criptomoneda que van a explotar alcanzará el millón de dólares en 2035.

La semana pasada, este hombre de 78 años afirmó que el modelo tradicional de cartera 60/40, con un 60 % en acciones y un 40 % en bonos, «murió hace décadas». Argumentó que los activos alternativos, como las criptomonedas y los metales preciosos, son ahora la clave para la verdadera independencia financiera.

Mientras tanto, el mercado de las criptomonedas en general ha subido un 78 % en el último año, alcanzando una capitalización de mercado de 3,9 billones de dólares en el momento de escribir este artículo. Muchos analistas creen que es un buen momento para entrar en el mercado, especialmente para los inversores que buscan la mejor criptomoneda para comprar en tiempos de incertidumbre.