Key Notes

Kraken obtuvo 100 millones de dólares en una ronda de financiación con una valoración de 15.000 millones de dólares.

El codirector ejecutivo Arjun Sethi se muestra optimista con respecto a los activos tokenizados y la integración de DeFi.

La bolsa donó recientemente 2 millones de dólares a grupos políticos favorables a las criptomonedas.

El exchanges de criptomonedas Kraken, ha cerrado con éxito una ronda de financiación de 100 millones de dólares, según un informe de Fortune publicado el 25 de septiembre.

La recaudación, que valora la empresa en 15.000 millones de dólares, supone un hito importante, ya que Kraken acelera su impulso hacia una eventual salida a bolsa como una de las principales empresa relacionada con preventas de criptomonedas.

La nueva financiación, que llega tras años de depender de un capital externo relativamente escaso, ayudará a la plataforma a centrarse más en «operadores profesionales e instituciones».

Una valoración de 15.000 millones de dólares y ambiciones crecientes

La ronda de financiación se estructuró sin un único inversor principal, siendo la propia Kraken la que estableció las condiciones y los participantes, que iban desde empresas de capital riesgo hasta gestores de inversiones. El codirector ejecutivo Arjun Sethi y su empresa Tribe Capital también contribuyeron ya que están comprometidos en hacer crecer la plataforma de criptomonedas para comprar.

La plataforma de intercambio declaró 80 millones de dólares en beneficios post-Ebitda y 411 millones de dólares en ingresos solo en el segundo trimestre, según Fortune. Sin embargo, ha experimentado una importante rotación de ejecutivos, con la salida de varios altos cargos en el último año.

La salida prematura de los ejecutivos se consideró una reestructuración necesaria antes de una salida a bolsa de alto riesgo, que ahora se ha aplazado hasta 2026.

Tendiendo puentes entre las finanzas tradicionales y las criptomonedas

La estrategia de Kraken se ha centrado cada vez más en fusionar las finanzas tradicionales con la tecnología blockchain y las nuevas criptomonedas. A principios de este año, adquirió NinjaTrader por 1500 millones de dólares, lo que le supuso dos millones de nuevos usuarios.

También lanzó xStocks, acciones tokenizadas de empresas como Apple y Tesla, que pueden negociarse en blockchains y fuera de la plataforma Kraken.

Sethi sostiene que los activos tokenizados representan la próxima evolución de los mercados financieros, especialmente en regiones donde las comisiones de corretaje tradicionales siguen siendo prohibitivamente altas.

Defensa política a medida que se acerca la salida a bolsa

A medida que se acerca la salida a bolsa, Kraken anunció una donación de 1 millón de dólares al Freedom Fund PAC y prometió otro millón de dólares a America First Digital, un grupo pro-Trump.

En una declaración del 23 de septiembre, Sethi advirtió que la incertidumbre regulatoria, las medidas represivas impulsadas por la aplicación de la ley y las restricciones a las herramientas de privacidad suponen una amenaza existencial para los principios de las criptomonedas con más futuro.

«La lucha por las criptomonedas en Estados Unidos está lejos de haber terminado», escribió Sethi, defendiendo la autocustodia, los sistemas sin permisos y la privacidad financiera.

Kraken decidió retrasar su salida a bolsa hasta 2026, mientras que otras empresas de criptomonedas como Circle, Gemini y Bullish ya han salido a bolsa.

«Nuestro modelo se basa en los operadores profesionales y las instituciones», dijo Sethi. «Utilizan nuestra bolsa no porque sea llamativa, sino porque funciona y la liquidez es profunda».