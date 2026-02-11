La Ethereum Foundation ha anunciado una asociación formal con la organización de seguridad cripto sin fines de lucro Security Alliance (SEAL) para combatir la persistente amenaza de los drenadores de billeteras crypto (wallet drainers) que afectan al ecosistema. Bajo esta nueva iniciativa, la fundación patrocina a un ingeniero de seguridad dedicado para trabajar directamente con el equipo de inteligencia de amenazas de SEAL con el fin de rastrear y neutralizar los ataques de ingeniería social.

La lucha contra los exploits es fundamental. Solo en 2025 se robaron más de 3.400 millones de USD, cifra dominada por el exploit multifirma de Bybit de 1.500 millones de USD. El grupo norcoreano Lazarus Group llevó a cabo ataques récord que sumaron un total de 2.020 millones de USD.

Si bien la seguridad en DeFi mejoró, las principales pérdidas se desplazaron hacia brechas en servicios centralizados, compromisos de claves privadas y estafas de phishing impulsadas por IA.

La lucha contra la ingeniería social: la pesadilla de los drenadores de billeteras

Los drenadores de billeteras, sofisticados scripts de phishing que engañan a los usuarios para que firmen transacciones maliciosas, se han convertido en un vector principal para el robo de criptoactivos. Estos esquemas han resultado históricamente en casi 1.000 millones de USD en pérdidas para los usuarios. Los ataques suelen utilizar sitios web falsos y correos electrónicos fraudulentos que suplantan protocolos legítimos, explotando la confianza de los participantes de DeFi y NFT.

SEAL ha sido fundamental para mitigar estas amenazas, ofreciendo una plataforma para que los hackers éticos compartan inteligencia sobre amenazas y coordinen respuestas ante incidentes. El apoyo de la Ethereum Foundation se basa en un historial de iniciativas centradas en la seguridad, similares a la participación de Vitalik Buterin en fondos de seguridad, que durante mucho tiempo han priorizado la protección de la base de usuarios de la red frente a riesgos sistémicos.

La asociación apunta a la infraestructura de los drenadores: la «Seguridad del Billón de Dólares»

La colaboración se formalizó con el lanzamiento de la iniciativa «Trillion Dollar Security» (1Ts), que tiene como objetivo proporcionar una visión integral de la salud de la seguridad de Ethereum. Como parte del acuerdo, la Ethereum Foundation financia a un ingeniero cuya «misión única» es monitorear el desarrollo de drenadores y prevenir ataques a gran escala en la red.

“La Security Alliance ha realizado un trabajo importante para combatir los ataques y el ecosistema se ha beneficiado enormemente”.

Esta iniciativa introduce un nuevo panel de control que rastrea la seguridad a través de seis dimensiones clave: experiencia del usuario, contratos inteligentes, infraestructura, protocolos de consenso, monitoreo y la capa social. El enfoque va más allá del parcheo reactivo para pasar a una búsqueda proactiva de amenazas. Esta evolución es crítica, ya que eventos recientes como el exploit de CrossCurve demuestran que, a pesar de las mejoras, los robos sofisticados continúan perturbando el mercado.

La asociación también refleja la creciente madurez del sector de la seguridad cripto. Es paralela al auge de firmas de inteligencia como TRM Labs, que proporcionan la infraestructura necesaria para rastrear y analizar las amenazas de blockchain a escala institucional.

La seguridad proactiva refuerza el ecosistema, pero aún no es suficiente

Si bien los informes de la industria sugieren que las pérdidas por phishing cayeron a 84 millones de USD en 2025 (una reducción significativa atribuida a los esfuerzos de SEAL y otros investigadores), el panorama de amenazas sigue siendo volátil. Al asegurar la «capa social», la Ethereum Foundation pretende reducir la eficacia de las campañas de phishing que eluden las defensas técnicas de los contratos inteligentes.

Este impulso a la seguridad complementa los esfuerzos regulatorios más amplios para frenar las finanzas ilícitas, como la reciente confiscación del DOJ en el caso Helix, que apuntó a las herramientas de lavado de dinero a menudo utilizadas por operadores de drogas.

A medida que el panel 1Ts se implemente, las partes interesadas obtendrán información cuantificable sobre la resiliencia del ecosistema frente a estas tácticas depredadoras en constante evolución.

Análisis de precio de Ethereum: ETH no logra superar la resistencia

Ethereum probó recientemente una zona de resistencia clave alrededor del área de los 2.150 USD, pero no logró mantenerse por encima de ella. Esto sugiere que los vendedores siguen activos cerca del máximo y que el intento de ruptura carece de un seguimiento sólido. Mientras ETH se mantenga por debajo de esta resistencia, la estructura parece lateral (range-bound), con riesgo a la baja hacia el soporte medio del rango.

Se necesitaría una recuperación clara de la resistencia para confirmar una continuación alcista más fuerte.

