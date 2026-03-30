La tasa de quema se dispara mientras SHIB sube un +5%

El precio de Shiba Inu cotiza a 0,0000061 USD, atrapado entre un repentino aumento de la actividad deflacionaria y un asfixiante trasfondo de sentimiento macroeconómico.

Mientras la comunidad eliminó con éxito más de 68 millones de tokens de la circulación en las últimas 24 horas, disparando significativamente la tasa de quema de SHIB, el token disfrutó de una subida del +2,7% durante la noche a medida que el sector de las meme coins continúa ganando impulso.

SHIB burn rate surges +45% — 6.8M+ tokens torched in 24h as Shibarium txs spike & whales keep stacking off exchanges (exchange supply hitting lows). FHE privacy upgrade on track for Q2: full confidential txs + shielded DeFi loading. Ecosystem heating up!#SHIB #ShibArmy pic.twitter.com/yloe1U6Gc5 — Shib Crypto (@ShibCryptoo) March 12, 2026

Los traders se preguntan ahora si este shock de oferta es suficiente para contrarrestar la tendencia bajista más amplia que está empujando a las meme coins hacia niveles de soporte críticos.

Las métricas on-chain están ahora en sintonía con el gráfico de precios de SHIB.

Por ahora, el mercado está decidiendo si la quema puede seguir impulsando este reciente impulso o si pronto aparecerá una señal de reversión.

(FUENTE: TradingView)

Tasa de quema de SHIB: deflación frente a la realidad de la oferta

Según los datos de la plataforma de seguimiento Shibburn, el ecosistema Shiba Inu activó agresivamente su mecanismo deflacionario durante el último día, incinerando un total de 68 millones de SHIB.

Esta eliminación representa un repunte sustancial en la tasa de quema, lo que indica un esfuerzo renovado de la comunidad para reducir la oferta circulante del activo. En principio, estas actividades de quema siguen siendo el método principal del ecosistema para generar deflación cripto, enviando tokens a billeteras «muertas» inaccesibles para eliminarlos permanentemente del registro.

Sin embargo, los analistas advierten que la magnitud de la oferta existente amortigua el impacto de estas quemas. A pesar de la destrucción de 68 millones de tokens, Shiba Inu todavía tiene más de 585 billones de SHIB en circulación.

Aunque la red de Capa 2 Shibarium continúa integrando mecanismos de quema en su estructura de tarifas de transacción para automatizar este proceso, el volumen actual representa una fracción microscópica de la capitalización de mercado total.

Fundamentalmente, los datos históricos indican que los picos de quema no garantizan la apreciación del precio. Como se observó en ciclos de mercado anteriores, SHIB ha visto aumentar sus tasas de quema en miles de puntos porcentuales sin desencadenar un repunte correspondiente, lo que sugiere que, si bien el mecanismo mejora la tokenómica en el papel, carece del apalancamiento inmediato para superar las estructuras de mercado bajistas.

I'm checking $SHIB weekly chart. Falling wedge is tightening, a breakout is quite possible. pic.twitter.com/lDG0mKs9OT — $SHIB KNIGHT (@army_shiba) March 13, 2026

DESCUBRE: La próxima criptomoneda en explotar en 2026

Análisis del precio de Shiba Inu: la debilidad técnica persiste

Desde una perspectiva técnica, el análisis de la meme coin revela una configuración precaria. SHIB cotiza actualmente por encima de los 0,000006 USD, con un ligero aumento del +2,7% en las últimas 24 horas, pero aún estancada en una tendencia bajista a largo plazo. El activo rebotó recientemente desde un mínimo local de 0,000005655 USD, pero la recuperación carece del volumen necesario para confirmar una reversión.

Los traders vigilan de cerca la resistencia inmediata en 0,00000650 USD. Este nivel ha actuado como techo para la acción del precio durante toda la semana.

Si no se recupera esta zona, es probable que se invalide la tesis alcista a corto plazo derivada de las noticias de la quema. Por el contrario, el soporte inmediato se sitúa en 0,00000545 USD, un nivel que los alcistas deben defender para evitar una caída hacia mínimos psicológicos.

Los indicadores de impulso muestran un panorama de neutral a bajista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) oscila en 43,60, lo que indica que, aunque el activo aún no está en territorio de sobreventa, el impulso de compra es prácticamente inexistente. El precio también cotiza por debajo de su media móvil de 50 días, un indicador clásico de control bajista.

Cobra fuerza la preventa de 4,6 millones de USD de Maxi Doge ($MAXI) mientras las meme coins dan señales de vida

Mientras Shiba Inu ayuda a reactivar el espacio de las meme coins, Maxi Doge ($MAXI) surge como una alternativa de preventa de primer nivel, ofreciendo un punto de entrada definido a través de su fase de ICO en curso.

A diferencia de SHIB, que se ve lastrada por billones de tokens y años de bagaje, MAXI ofrece un nuevo comienzo con una hoja de ruta clara. El proyecto ya ha recaudado 4,6 millones de USD en capital en sus rondas iniciales, lo que señala un fuerte interés de los participantes minoristas que buscan el alto potencial alcista ausente en activos maduros.

Para los inversores que se cubren contra el riesgo de estancamiento de SHIB, Maxi Doge representa un vehículo especulativo con un perfil de riesgo-recompensa distinto. Es la jugada perfecta para aquellos que se perdieron las subidas iniciales de monedas como DOGE, SHIB y PEPE, las cuales convirtieron en millonarios a muchas personas de la noche a la mañana.

MAXI se vende actualmente a 0,0002808 USD, y solo quedan 48 horas antes de que la preventa pase a su siguiente etapa de precio, lo que marcará el fin de esta oferta inicial.

VISITE LA PREVENTA DE MAXI DOGE AQUÍ