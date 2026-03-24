Lanzamiento de la mainnet de Aster Crypto programado para marzo: ¿pueden las funciones de privacidad llevar el precio a 3,4 $?

El esperado lanzamiento de la red Aster finalmente se produjo ayer; sin embargo, para los holders de la criptomoneda ASTER, el retroceso en curso esta mañana no es motivo de júbilo, ya que el precio de ASTER cotiza actualmente a 0,71 $, atrapado en un movimiento correctivo tras un breve pico de impulso especulativo posterior al lanzamiento de la mainnet. Mientras el mercado en general se estabiliza, el activo se enfrenta a un entorno de riesgo binario, y los analistas se preguntan si el despliegue de funciones centradas en la privacidad catalizará una ruptura hacia los 3,4 $, o si el fenómeno de “vender con la noticia” dominará la acción del precio en medio del retroceso actual.

Los eventos de lanzamiento de mainnets cripto son históricamente volátiles, y ASTER se acerca a este hito con altas expectativas centradas en su transición de una base de exchange descentralizado (DEX) a una blockchain de Capa 1 completa. Los traders están monitoreando de cerca la validación de entregas específicas de la hoja de ruta, particularmente los mandatos formalizados para la privacidad y la escalabilidad. Con el nivel de resistencia crítico de 0,81 $ conteniendo y rechazando el entusiasmo inicial, el mercado está decidiendo si las promesas técnicas de la red pueden sostener un cambio en la valoración.

Análisis de precios de ASTER: niveles de resistencia y configuración del impulso

Técnicamente, ASTER está oscilando dentro de un canal estrecho, delimitado por un soporte inmediato en 0,70 $ y una resistencia superior en 0,81 $. La acción del precio ha formado una base durante las últimas cuatro semanas, característica de una fase de acumulación que suele verse antes de las actualizaciones importantes de protocolos.

(Fuente – ASTERUSDT, TradingView)

Los indicadores de impulso presentan un sesgo mixto pero ligeramente alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario se encuentra actualmente en 39,4, situando al activo en territorio neutral-alcista con amplio margen de maniobra antes de entrar en territorio de sobrecompra.

La estructura del gráfico indica que se requiere una ruptura decisiva por encima de 0,81 $ para confirmar una inversión de tendencia. Hasta que se recupere ese nivel con un volumen significativo, ASTER permanece en un patrón de consolidación, susceptible a la volatilidad general del mercado.

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Direcciones ocultas y DeFi con cero gas: lo que ofrece la actualización de la mainnet

La tesis central de inversión para el rally de ASTER depende de dos características específicas: Direcciones Ocultas (Stealth Addresses) y DeFi con cero gas. A diferencia de las actualizaciones estándar de Capa 1 que se centran principalmente en el rendimiento, esta transición prioriza la privacidad y la reducción de fricciones. Las direcciones ocultas permiten a los usuarios generar claves públicas únicas y de un solo uso para cada transacción, desvinculando eficazmente la identidad del destinatario de su historial en la cadena. Esta función responde a una creciente demanda de privacidad on-chain tras las recientes preocupaciones de seguridad en el sector tecnológico en general, donde las vulnerabilidades suelen exponer los datos de los usuarios.

Para contextualizar por qué las funciones de privacidad se están convirtiendo en una narrativa principal, informes recientes de la industria han destacado la facilidad con la que se pueden eludir las protecciones estándar. Por ejemplo, Google advirtió recientemente sobre exploits dirigidos a interfaces móviles, subrayando la urgente necesidad del mercado de soluciones de privacidad a nivel de protocolo como las propuestas por Astar. Si se implementan con éxito, estas características podrían posicionar a la red como el lugar preferido para participantes de alto valor que requieren anonimato.

Simultáneamente, la introducción de DeFi con cero gas tiene como objetivo eliminar la imprevisibilidad de los costes de transacción. Al subsidiar tipos de interacción específicos, la red pretende incorporar a usuarios que normalmente quedan fuera debido a los precios de las estrategias de trading de alta frecuencia en otras cadenas. Los analistas sugieren que si estas barreras se reducen eficazmente, la velocidad del capital dentro del ecosistema podría aumentar significativamente tras el lanzamiento.

Métricas de la red: ¿respalda la actividad del ecosistema un rally?

Los datos on-chain de la fase de testnet ofrecen una señal contradictoria respecto a la preparación. Las métricas alcistas muestran que la testnet pública atrajo a más de 50.000 participantes a principios de febrero, generando más de 8 millones de dólares en tarifas de plataforma semanales. Esta generación de ingresos es fundamental, ya que la hoja de ruta del protocolo incluye un mecanismo para canalizar el 80% de estas tarifas diarias hacia recompras de ASTER en la cadena, creando teóricamente una presión de demanda constante.

Sin embargo, persisten advertencias claras en los datos. A pesar del alto número de participantes, el número de direcciones activas mensuales (MAA) que mantuvieron la actividad era de solo 340 a finales de febrero. Esta discrepancia sugiere que, si bien muchos usuarios reclamaron la elegibilidad para el airdrop o probaron las funciones, el compromiso sostenido aún no se ha consolidado.

Además, la actividad de los desarrolladores —un indicador principal del valor futuro del ecosistema— necesita aumentar. El éxito de la transición de la Red Aster depende no solo de los usuarios, sino de los desarrolladores que desplieguen aplicaciones que aprovechen la nueva arquitectura de privacidad. Sin un aumento en los lanzamientos de dApps únicas en el segundo trimestre, el mecanismo de quema de tarifas podría carecer del volumen necesario para impactar en el precio del token.

¿Puede ASTER superar los 3,4 $? Dos escenarios que los traders están vigilando

A medida que se acerca el lanzamiento de la mainnet, los participantes del mercado están modelando dos resultados distintos para la predicción del precio de ASTER.

El escenario alcista: Si ASTER logra cerrar por encima del nivel de resistencia de 0,81 $ con un volumen alto, confirmaría una ruptura de la zona de acumulación de varias semanas. En este escenario, la mejora de la liquidez y la activación del mecanismo de recompra de tarifas podrían impulsar el descubrimiento de precios. Los analistas identifican los 3,4 $ como el objetivo principal a medio plazo, derivado de los niveles de extensión de Fibonacci y la capitalización de mercado anticipada necesaria para soportar los ingresos proyectados de la plataforma. Una hoja de ruta que incluye un “Shield Mode” para el trading privado refuerza aún más este caso, asumiendo que el despliegue de la mainnet ocurra sin fallos técnicos.

El escenario bajista: Por el contrario, si no se logra superar los 0,81 $, se sugeriría que el lanzamiento de la mainnet es un evento de “vender con la noticia”. Si el precio cae por debajo del soporte crítico de 0,70 $, la estructura alcista quedaría invalidada. En este resultado, los traders podrían buscar una reevaluación de las zonas de menor liquidez alrededor de 0,65 $. La falta de adopción inmediata de las funciones de cero gas podría exacerbar esta venta, a medida que el capital especulativo rota hacia activos más establecidos. Esté atento a los picos de volumen a la baja como señal de confirmación.

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