Key Notes

La nueva cadena de bloques aborda la actividad de bots que afecta al 75 % de los jugadores a través de 147 mil millones de solicitudes automatizadas mensuales.

Los jugadores humanos verificados reciben prioridad en el espacio de bloques y un emparejamiento más justo, a la vez que se reducen las comisiones de gas derivadas del tráfico generado por bots.

Worldcoin planea invertir en la ronda de financiación Serie D de Mythical para ampliar su infraestructura y alcanzar los mil millones de usuarios verificados.

World Chain, la blockchain de Worldcoin y Mythical Games han anunciado una alianza para crear Mythos Chain, una blockchain de capa 3 construida sobre World Chain, que se hizo pública el 30 de octubre.

La iniciativa busca integrar los títulos de Mythical Games —NFL Rivals y FIFA Rivals— utilizando el World ID de World Chain para la verificación de prueba de humanidad. Planean implementar esta medida para contrarrestar la actividad de bots en los juegos blockchain, un problema acuciante que se refleja en más de 147 mil millones de solicitudes mensuales de bots, las cuales afectan a tres cuartas partes de todos los jugadores. Esta iniciativa puede incluir a WLD entre las mejores criptomonedas para invertir.

¿Cómo planean hacerlo funcionar?

Al incorporar jugadores con World ID, Mythos Chain busca minimizar los bots, las cuentas secundarias y los flujos de activos no humanos dentro de los ecosistemas de juegos. La alianza está diseñada para respaldar un emparejamiento de jugadores más justo, resultados de clasificaciones y recompensas dentro del juego vinculadas a cuentas humanas verificadas.

Mythos Chain asignará espacio prioritario en la World Chain a los usuarios que superen la prueba de humanidad, con el objetivo de reducir la influencia del tráfico automatizado y gestionar los costes asociados a las elevadas comisiones de gas. Según el anuncio, también planean migrar los activos y mercados de los juegos de Mythical a esta plataforma blockchain para hacer crecer el ecosistema de nuevas criptomonedas en un futuro cercano.

It's a Mythical World. ✨@worldcoin meets @playmythical to bring humanness back to gaming for millions. Mythical's marketplaces, digital character assets, MYTH token, and Mythos Chain, the first L3 built on World Chain, are making their way to the real human network. pic.twitter.com/4gjqy3VrzS — World Chain (@world_chain_) October 30, 2025

Como parte del anuncio, el CEO de Mythical Games, John Linden, declaró: «Unir fuerzas con World Chain significa que nuestras economías, propiedad de los jugadores, operarán con el máximo nivel de confianza. Esta alianza marca solo el comienzo de lo que está por venir para Mythical Games y la Fundación MYTH». Linden enfatizó además que Mythos Chain será compatible con la EVM, lo que permitirá nuevos productos, preventas de criptomonedas e integraciones en futuras versiones.

Delighted to announce our partnership with World Chain. We've always made bold bets with strong partners, and moving forward, joining forces with World Chain means our player-owned economies will operate at the highest level of trust. There is more to this partnership too,… https://t.co/Suyd3f2tzj — John Linden (@johnwastaken) October 30, 2025

El futuro de Mythical Games y Worldcoin

Esta colaboración coincide con los informes que indican que Mythical Games busca una ronda de financiación Serie D, en la que Worldcoin planea invertir e integrar su tecnología de prueba de humanidad en Mythos Chain para alcanzar los mil millones de usuarios humanos. Según las primeras revelaciones, estas mejoras buscan crear una infraestructura escalable para juegos blockchain, aprovechando la seguridad de Ethereum y priorizando la participación humana verificada junto con las mejores altcoins.

Se esperan más detalles sobre Mythos Chain y su hoja de ruta de productos ampliada en los próximos meses, a medida que Mythical Games y World Chain continúan expandiendo su ecosistema colaborativo.