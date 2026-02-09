Key Notes

Las tenencias de 713.502 bitcoins de Strategy generaron enormes pérdidas contables bajo las nuevas normas de contabilidad a valor razonable adoptadas a principios de 2025.

Las acciones de MSTR se desplomaron más de un 20% después de que el activo digital cayera de 73.340 a 62.345 dólares en una sola sesión bursátil.

La compañía mantiene 2.250 millones de dólares en reservas, suficientes para cubrir 2,5 años de obligaciones, pese a la turbulencia del mercado y las liquidaciones.

Strategy Inc., la compañía de Michael Saylor, ha comunicado una pérdida trimestral de 12.400 millones de dólares impulsada por minusvalías no realizadas en bitcoin, después del desplome de los mercados cripto, aunque continuó acumulando activos digitales hasta enero de 2026.

Strategy Inc., presidida por Michael Saylor, registró una impactante pérdida neta de 12.400 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, provocada casi en su totalidad por pérdidas no realizadas en su tesorería de bitcoin tras la caída de los precios de las criptomonedas.

Strategy announces Q4 2025 results:

– 713,502 $BTC held

– 22.8% BTC Yield in 2025

– Largest US equity issuer, raised $25.3 billion in 2025

– $STRC scaled to $3.4 billion; 11.25% current dividend rate https://t.co/d6oGz8jHI8 — Michael Saylor (@saylor) February 5, 2026

La empresa informó el miércoles de que posee actualmente 713.502 bitcoins adquiridos por un coste total de 54.260 millones de dólares, lo que supone un precio medio de compra de 76.052 dólares por bitcoin. A pesar de las pérdidas contables, Strategy añadió 41.002 bitcoins solo en enero de 2026, lo que indica que no se aparta de su estrategia central de acumulación.

La sangría trimestral reflejada en la cuenta de resultados es consecuencia de la adopción por parte de Strategy de la contabilidad a valor razonable en enero de 2025, que obliga a que las fluctuaciones del precio del bitcoin se reflejen directamente en los resultados financieros de cada periodo. Esto supone un cambio radical respecto al modelo anterior de coste menos deterioro, que solo reconocía caídas de valor.

Las acciones de Strategy (MSTR) reflejaron ese castigo, desplomándose un 17,12% hasta cerrar en 106,99 dólares el miércoles, antes de caer aún más hasta los 103,14 dólares en las operaciones posteriores al cierre. En total, una bajada superior al 20%, mientras los inversores digerían tanto las pérdidas trimestrales como la debilidad persistente del bitcoin. Los analistas han comenzado a recortar sus precios objetivo ante el doble golpe de las pérdidas contables y la elevada volatilidad del mercado.

Saylor, presidente ejecutivo de la compañía, mantuvo su convicción a largo plazo afirmando:

«Strategy ha construido una fortaleza digital anclada en 713.502 bitcoins y en nuestra transición hacia el Crédito Digital, alineado con nuestro horizonte indefinido en bitcoin».

Las tenencias tenían un valor de mercado de 59.750 millones de dólares a 1 de febrero, basado en un precio del bitcoin de 83.740 dólares, una valoración que pronto quedó desconectada de la realidad cuando el precio cayó por debajo de los 63.000 dólares pocos días después.

Las acciones preferentes STRC alcanzan los 3.400 millones de dólares con una rentabilidad del 11,25%

Strategy amplió durante el trimestre su principal instrumento de Crédito Digital a pesar de la turbulencia del mercado. Las acciones preferentes STRC (Stretch), que cuentan con un dividendo de tipo variable, crecieron hasta alcanzar un importe agregado declarado de 3.400 millones de dólares. El dividendo anualizado actual se sitúa en el 11,25%, ajustado mensualmente mediante una fórmula diseñada para mantener el precio de cotización cerca de su valor nominal de 100 dólares.

Desde el lanzamiento del instrumento, Strategy ha pagado 413 millones de dólares en distribuciones acumuladas a los accionistas de STRC, lo que representa una rentabilidad anual media del 9,6%. Todas las distribuciones de 2025 calificaron como devolución de capital no sujeta a impuestos a efectos fiscales en Estados Unidos, un beneficio que la empresa espera mantener en el futuro previsible —posiblemente durante diez años o más—, dado que proyecta beneficios acumulados nulos a efectos fiscales.

Phong Le, presidente y consejero delegado de la compañía, señaló:

«STRC (Stretch), nuestro principal instrumento de Crédito Digital, ha crecido hasta los 3.400 millones de dólares, respaldado por una mayor liquidez y una volatilidad decreciente. Nuestro mecanismo de dividendos variables para STRC, actualmente fijado en el 11,25%, ha ayudado a mantener la estabilidad del precio cerca del valor declarado de 100 dólares, pese a un entorno de precios del bitcoin más débil».

A lo largo de 2025, Strategy completó cinco salidas a bolsa iniciales en distintas clases de acciones preferentes, obteniendo 5.500 millones de dólares en ingresos brutos. La empresa también construyó lo que denomina una “reserva en dólares estadounidenses” por un total de 2.250 millones de dólares, suficiente para cubrir 2,5 años de obligaciones por dividendos y pagos de intereses de deuda.

El director financiero, Andrew Kang, subrayó que

«la estructura de capital de Strategy es hoy más sólida y resistente que nunca», destacando que el colchón de liquidez refuerza la solvencia crediticia incluso mientras se acumulan las pérdidas por valoración a mercado.

Bitcoin cae por debajo de los 63.000 dólares mientras se evaporan 2.110 millones en posiciones apalancadas

La sesión del miércoles se convirtió en una auténtica carnicería para los mercados de criptomonedas, agravando los problemas de Strategy. Bitcoin se desplomó desde cerca de los 73.340 dólares hasta un mínimo intradía de 62.345 dólares, su nivel más bajo desde noviembre de 2025. El gráfico horario muestra una presión vendedora constante que rompió todos los niveles intermedios de soporte, con una caída de más de 25.000 dólares desde los máximos de los últimos tres meses.

La bajada diaria superó el 12,80%, dejando a innumerables inversores en pérdidas y desencadenando liquidaciones en cascada en los mercados de derivados.

Según datos de CoinGlass, 433.413 traders fueron liquidados en todas las criptomonedas durante las últimas 24 horas, eliminando posiciones por valor de 2.110 millones de dólares. Solo bitcoin representó 1.150 millones de dólares en liquidaciones forzosas en el momento de redactar esta información.

