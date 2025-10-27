Las ballenas siguen comprando Bitcoin: ¿116.000 $ a la vista?

Key Notes

Una cartera anónima de criptomonedas ha acumulado más de 350 millones de dólares en Bitcoin.

Una ballena en Hyperliquid abrió una posición larga de 16,6 millones de dólares en BTC con un apalancamiento de 40x.

Un analista señala los 116.000 dólares como nivel crucial que la criptomoneda debe superar.

Las ballenas mantienen su confianza en Bitcoin (BTC), con múltiples señales positivas en la cadena de bloques y análisis de expertos que emergen pese a la reciente consolidación del precio.

Los datos de la cadena muestran que una cartera anónima acumuló 3.195 BTC procedentes del exchange Kraken y de una dirección sin etiquetar que parece pertenecer a un operador extrabursátil.

Según Lookonchain, el importe total de la compra alcanzó los 356,6 millones de dólares en las primeras horas del domingo 26 de octubre.

Algunos miembros de la comunidad respondieron a la publicación de Lookonchain en X con expectativas positivas del tipo: «La ballena sabe algo».

Otra ballena en Hyperliquid, un exchange descentralizado de futuros perpetuos, apostó 16,6 millones de dólares en largo con un apalancamiento de 40x sobre Bitcoin.

La dirección anónima también abrió una posición larga con apalancamiento 10x por valor de 12,5 millones de dólares sobre el token nativo de la plataforma, Hyperliquid (HYPE).

¿Superará Bitcoin los 115.000 dólares?

Bitcoin registró ganancias consecutivas durante los últimos seis meses de octubre. Sin embargo, en esta ocasión el activo cae un 2,1%, ya que comenzó el mes en torno a los 114.000 dólares.

Con las últimas apuestas de las ballenas sobre Bitcoin, la comunidad cripto ha comenzado a publicar mensajes optimistas en X con expectativas alcistas.

Incluso el conocido influencer «Lucky» respondió que «el entusiasmo es real».

Según el analista de criptomonedas KillaXBT, la actual consolidación de Bitcoin por debajo de los 114.000 dólares es similar a la del mercado alcista de 2021.

$BTC BTC keeps consolidating below 114–116K because it’s retesting the weekly trend line, a similar setup to what we saw in the previous cycle. Failure to break above 116K in the near term could lead to a similar pattern unfolding. pic.twitter.com/OYDTb0L1ao — Killa (@KillaXBT) October 25, 2025

El analista prevé otra corrección si Bitcoin no logra romper la marca de los 116.000 dólares «a corto plazo», debido a los patrones históricos del token.

HyPe is real — Lucky (@LLuciano_BTC) October 26, 2025

También añadió, en respuesta a un usuario que afirmaba que el sector cuenta ahora con interés institucional, que el interés de BlackRock no proviene realmente de instituciones o ballenas, sino de inversores minoristas.

«Todo lo que hizo realmente el ETF fue facilitar que la gente mayor comprase Bitcoin a través de sus canales habituales, actuando BlackRock simplemente como custodio de esos activos», escribió KillaXBT.

Si las grandes ballenas desatan el miedo a quedarse fuera entre los inversores minoristas, junto con condiciones macroeconómicas favorables, Bitcoin y el resto del mercado cripto probablemente continuarán acumulando.

Artículo relacionado: las preventas de criptomonedas que están comprando las ballenas de BTC