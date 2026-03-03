Los fondos de cobertura aumentan sus posiciones en Bitcoin en EE. UU. ante la volatilidad del mercado

Los fondos de cobertura han incrementado su exposición a los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado en EE. UU. durante el cuarto trimestre de 2025. Esto demuestra una sólida convicción a pesar de una severa caída del mercado.

Según los datos de CF Benchmarks, administrador de índices de referencia regulado por la FCA del Reino Unido, aunque el valor total en dólares de estas participaciones disminuyó un 28% al cierre del año, esta caída fue significativamente menor que la corrección de precio de casi el 50% sufrida por Bitcoin desde su máximo de octubre de más de 126.000 USD, lo que sugiere una acumulación neta de acciones.

El descenso del 28% en el valor de la asignación agregada se produjo durante un periodo en el que la volatilidad y el precio de Bitcoin cayeron bruscamente, desplomándose casi un 50% desde el máximo de octubre de 2025.

Si los fondos de cobertura hubieran vendido de forma proporcional a la caída del precio para salir completamente del mercado, el descenso del valor probablemente habría superado la caída del precio spot del activo. Por el contrario, la varianza matemática implica que los fondos fueron compradores netos de acciones de ETF, comprando efectivamente durante la debilidad para reducir su precio de compra promedio.

Este comportamiento contradice los temores de un éxodo masivo. Mientras que los titulares suelen centrarse en el debilitamiento del interés institucional durante las semanas en rojo, los ciclos de informes trimestrales revelan una mano más firme entre los gestores profesionales, quienes están obligados por mandatos a gestionar el riesgo en lugar de huir por completo de los activos de riesgo.

Resiliencia institucional en un mercado bajista

Gabe Selby, jefe de investigación de CF Benchmarks, escribió en una nota de investigación del 19 de febrero que «el tema dominante durante los dos últimos trimestres fue la reducción de riesgo por parte de los fondos de cobertura». Sin embargo, la mecánica de los ajustes de cartera cuenta una historia más profunda sobre la convicción.

La discrepancia entre el rendimiento del precio del activo y el valor de las tenencias institucionales resalta un enfoque sofisticado ante el reciente invierno cripto. A medida que Bitcoin retrocedía desde sus máximos históricos, los inversores profesionales parecieron utilizar la volatilidad para promediar posiciones en lugar de capitular. Esto se alinea con movimientos más amplios del mercado donde los principales actores han continuado asignando capital a esta clase de activos. Por ejemplo, los informes indican que cantidades de capital institucional se han movido defensivamente; sin embargo, firmas como Jane Street recientemente aumentaron su exposición a Bitcoin a través de IBIT, señalando que el dinero inteligente sigue activo.

La resiliencia de estos fondos refleja una actividad similar en el sector de los fondos soberanos, donde fondos del gobierno de Abu Dabi compraron Bitcoin, reforzando aún más el estatus del activo como cobertura macroeconómica a pesar de los vientos en contra a corto plazo. Mientras que el mercado minorista en general reaccionó a la volatilidad con cautela, el comportamiento de los fondos sofisticados sugiere una divergencia en la estrategia, viendo la caída del 50% como un evento de liquidez adecuado para la acumulación.

El mercado busca posible claridad regulatoria

Análisis recientes on-chain y de flujos de ETF sugieren que los holders de ETF de Bitcoin tienen «manos de diamante», negándose a liquidar porciones significativas de sus carteras durante la corrección. Para los fondos de cobertura, mantener e incrementar el tamaño de las posiciones sugiere una visión a largo plazo que mira más allá de la volatilidad del cuarto trimestre de 2025.

A medida que el mercado espera una posible claridad regulatoria por parte del nuevo grupo de trabajo de activos digitales de la administración de EE. UU., esta acumulación silenciosa por parte de los fondos de cobertura podría proporcionar el shock de oferta necesario para estabilizar los precios. Si el dinero inteligente continúa absorbiendo la oferta durante los periodos de dificultad, el suelo para los precios de Bitcoin podría ser más alto de lo que sugieren actualmente los indicadores de sentimiento minorista.

