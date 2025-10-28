Key Notes

Esta semana se prevé la liberación de más de 650 millones de dólares en tokens, liderada por SUI, GRASS y SIGN.

SOL, WLD y TRUMP también registran grandes liberaciones diarias, cada una de ellas superior a los 30 millones de dólares.

Los datos de CryptoQuant muestran que las entradas de altcoins en las bolsas han caído drásticamente.

El mercado de las mejores criptomonedas para invertir se prepara para el desbloqueo de tokens por valor de más de 650 millones de dólares esta semana. Varios proyectos importantes tienen previsto liberar gran parte de su oferta. Según los datos de Tokenomist, hay varios desbloqueos de gran repercusión previstos entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre.

Los analistas de mercado suelen vincular los eventos de desbloqueo de tokens con posibles fases de venta masiva a medida que aumenta la volatilidad. Sin embargo, en las últimas 24 horas, las criptomonedas con más futuro han pasado a verde, acercándose a los 4 billones de dólares en capitalización de mercado, según los datos de CoinMarketCap.

According to Tokenomist, in the next 7 days, major one-time token unlocks (over $5 million) will include SUI, GRASS, EIGEN, JUP, OMNI, ENA, ZORA, KMNO, OP, IMX, SIGN, ZETA, and others. Meanwhile, major linear daily unlocks (over $1 million per day) will involve SOL, WLD, TRUMP,… pic.twitter.com/ZdxjB2plfu — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 27, 2025

Se avecina un intenso calendario de desbloqueos

Entre los proyectos que se enfrentan a grandes desbloqueos, destacan SUI, GRASS y SIGN. SUI liberará alrededor de 43,96 millones de tokens por un valor aproximado de 119 millones de dólares, uno de los mayores desbloqueos por valor. GRASS le sigue de cerca, con 181 millones de tokens valorados en 80,73 millones de dólares, mientras que SIGN liberará 290 millones de tokens, por un valor aproximado de 12,34 millones de dólares, lo que representa más del 21 % de su suministro circulante.

Otros desbloqueos notables son KMNO, EIGEN y ZORA, que contribuyen a lo que podría ser una semana de gran oferta para las mejores altcoins. En total, se estima que solo los desbloqueos abruptos superarán los 653 millones de dólares en todos los proyectos, a lo que se suman los desbloqueos lineales diarios, que también contribuyen a la narrativa de venta masiva.

Algunos de los mayores lanzamientos diarios provendrán de SOL , WLD, TRUMP y DOGE. El valor diario de desbloqueo de SOL se sitúa en más de 100 millones de dólares, mientras que WLD y TRUMP le siguen con 35 y 30 millones de dólares, respectivamente.

DOGE, que verá entrar en circulación unos 95 millones de nuevos tokens, solo ampliará su oferta en un 0,06 %, lo que limitará el impacto potencial sobre el precio para una de las mejores memecoins del mundo.

Se ralentiza la entrada de altcoins

Aunque se espera que estos desbloqueos aumenten la oferta disponible, los datos en cadena de CryptoQuant informan de un notable descenso en la entrada de altcoins en las bolsas durante la última semana, especialmente en Binance, la mayor bolsa por volumen de negociación y lugar de algunas de las últimas preventas de criptomonedas.

La media móvil de 7 días de las transacciones de entradas de altcoins en Binance ha caído hasta alrededor de 13.500, lo que supone un fuerte descenso desde las más de 22.800 de hace solo unas semanas. Se están observando descensos similares en Coinbase, OKX y Bybit.

Esta caída en las entradas suele indicar que los operadores están menos inclinados a vender o mover activos a las bolsas, lo que podría ayudar a absorber parte de la presión de venta derivada del desbloqueo de tokens. Si esta tendencia continúa, el impacto de los 650 millones de dólares en las nuevas criptomonedas podría controlarse.

