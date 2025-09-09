Key Notes

La dificultad de minería de Bitcoin ha pasado de 134,7 billones a 137 billones.

Este es el quinto aumento consecutivo que ha experimentado este indicador desde junio.

La rentabilidad de la minería de Bitcoin se ve afectada, lo que provoca que los pequeños mineros liquiden sus participaciones.

La dificultad minera del Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 136 billones. Partiendo de un máximo histórico anterior (ATH) de 134,7 billones, esta métrica marca la pauta de una fuerte competencia entre los mineros, ya que también refleja la mejora de la eficiencia del hardware de minería. El nuevo máximo se registró en algún momento del 6 de septiembre de 2025.

Dificultad de minería y rentabilidad del bitcoin en paralelo

La competencia por añadir un nuevo bloque a la cadena de bloques y asegurarse la recompensa por bloque es cada vez más intensa. Los mineros necesitan más potencia de cálculo para resolver los rompecabezas necesarios para validar las transacciones y obtener recompensas para la criptomoneda con más futuro.

Este es el quinto aumento consecutivo que registra esta métrica desde junio. Alcanzó un máximo histórico de 127,6 billones alrededor del 4 de agosto. Este aumento constante sugiere que más mineros se están uniendo a la red, una medida que sirve para reforzar la seguridad y la descentralización. Además, esta tendencia revirtió un breve descenso en junio, cuando la dificultad cayó a 116,9 billones.

En la actualidad, la tasa de hash de Bitcoin ha mostrado signos de enfriamiento desde sus máximos estivales. Para contextualizar, la tasa de hash es la potencia informática total necesaria para asegurar la red Bitcoin. Se ha mantenido cerca de niveles récord, y la reciente divergencia entre la tasa de hash y la dificultad está llamando mucho la atención. A los analistas les preocupa que los aumentos sostenidos de la dificultad puedan endurecer los márgenes, impactar en el precio, incluso de las mejores altcoins.

Lo que es especialmente cierto en el caso de los operadores más pequeños que no tienen acceso a energía de bajo coste o a equipos de última generación. Más aún, esto refleja una tendencia más amplia de las empresas mineras a escala industrial a consolidar el control sobre la producción de bloques. Este aumento de la dificultad de la minería de Bitcoin va acompañado de un incremento de los costes operativos de electricidad y refrigeración. Por otro lado, los ingresos por terahash están disminuyendo.

Los que se enfrentan a un problema mayor son los mineros con equipos más antiguos o menos eficientes. Para esta categoría de pequeños mineros, la economía es cada vez más difícil y es posible que, finalmente, se vean obligados a apagar sus máquinas o vender reservas para mantener la liquidez, o migrar a la minera de las otras criptomonedas más rentables.

Al mismo tiempo, la rentabilidad de la minería de Bitcoin se enfrenta a cierta presión, y los pequeños mineros se ven obligados a liquidar sus monedas minadas. Han tenido que aumentar el ritmo de venta de sus tenencias de BTC para cubrir los gastos operativos. Las grandes instalaciones mineras públicas no se ven muy afectadas por esta situación, ya que tienen acceso a estrategias de financiación o cobertura.

American Bitcoin sale a bolsa en el Nasdaq

Mientras tanto, American Bitcoin, una empresa minera de Bitcoin de Estados Unidos, ha salido finalmente a bolsa en el Nasdaq.

La empresa, respaldada por Donald Trump Jr. y Eric Trump, se fusionó con Gryphon Digital Mining (NASDAQ-CM: GRYP) para lograr este objetivo. La salida al Nasdaq se completó a principios de este mes y ahora podría estar entre las mejores acciones para invertir.

Tras la fusión, la empresa opera ahora bajo el nombre de American Bitcoin y cotiza con el ticker ABTC. Esta noticia ha contribuido a que el precio de bitcoin se haya estabilizado en el momento de redactar este artículo. La moneda tiene ahora un valor de 111.821 dólares, lo que supone un aumento del 0,64 % en 24 horas.