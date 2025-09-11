Key Notes

Los inversores compraron más de 226.000 ETH durante la semana pasada.

Las salidas de ETH ETF finalmente se detuvieron con una entrada neta diaria de poco más de 44 millones de dólares.

Ethereum ha estado luchando por mantenerse por encima de los 4.400 dólares, pero es posible que el impulso bajista haya terminado.

Septiembre comenzó con expectativas alcistas que pronto se vieron socavadas por las ventas consecutivas lideradas por una de las principales altcoins, Ethereum.

ETH ha estado cayendo constantemente desde el 24 de agosto, después de alcanzar su nuevo máximo histórico de 4.953 dólares.

Las salidas de los fondos cotizados en bolsa de ETH al contado con sede en EE. UU. se sumaron al sentimiento negativo. Estos productos de inversión registraron una salida neta de 1.040 millones de dólares entre el 29 de agosto y el 8 de septiembre en seis días consecutivos de negociación, según los datos de Farside Investors.

Ethereum ha bajado un 13 % desde su máximo histórico y actualmente cotiza a 4320 dólares.

Sin embargo, la altcoin reina está experimentando un impulso positivo junto con una fuerte acumulación con esperanzas de que se convierta en una de las criptomonedas que más va a explotar en 2025.

Los ETF al contado de ETH en EE. UU. registraron una entrada de 44,2 millones de dólares el 9 de septiembre, liderada únicamente por el fondo ETHA de BlackRock. Los ocho productos de inversión similares restantes se mantuvieron neutrales.

Los máximos de Ethereum no se detuvieron

A pesar del sentimiento negativo en torno a ETH, provocado por las salidas de los ETF y la corrección de los precios, algunos inversores de Ethereum continuaron con su acumulación en una de las criptomonedas más rentables.

Según los datos de CoinGlass, casi 226.400 ETH, por un valor aproximado de 980 millones de dólares, salieron de las principales bolsas de criptomonedas centralizadas en los últimos siete días. Kraken lideró la lista con una salida neta de casi 146.000 ETH, seguida de Coinbase y Bitfinex con 105.170 ETH y 34.330 ETH, respectivamente.

Binance y Bybit, por su parte, registraron entradas netas de 34.500 ETH y 20.400 ETH en el mismo periodo.

Los movimientos podrían haber sido provocados por el FOMO en torno a las expectativas de una bajada de tipos por parte de la Fed, lo que puede actuar como un importante catalizador alcista para el Bitcoin y el resto del mercado de criptomonedas, incluidas las memecoins.

Con la acumulación actual y el FOMO por la bajada de tipos, Ethereum necesitaría romper la barrera psicológica de los 4500 $ para reforzar su impulso alcista.