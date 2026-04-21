MemeCore aguanta sobre $3 pese a las críticas, mientras Maxi Doge roza los $4.75 millones en preventa

Martes, 21 de abril de 2026 – MemeCore (M) sigue mostrando resistencia en un tramo de mercado volátil. El token se mueve alrededor de $3.55, mantiene una capitalización cercana a $4.56 mil millones y, pese al ruido reciente, no ha cedido el nivel de $3.

Ese comportamiento llega después de varias mejoras clave en la red, incluidas comisiones de gas 100 veces más bajas y transacciones más rápidas, cambios que impulsaron la actividad diaria y el volumen on-chain. Al mismo tiempo, parte del mercado ya mira hacia nuevas apuestas especulativas, y ahí es donde la preventa de Maxi Doge (MAXI) empieza a ganar protagonismo tras superar los $4.74 millones recaudados.

MemeCore resiste el escrutinio del mercado

MemeCore es una Layer 1 compatible con EVM enfocada en lo que su equipo define como “Meme 2.0”. Su arquitectura combina delegated proof-of-stake con producción de bloques basada en autoridad mediante un modelo híbrido Proof of Meme. Además, incorpora incentivos on-chain para traders, creadores, stakers y validadores a través de Meme Vaults, mientras parte de las recompensas por bloque se dirige a proyectos de meme coins mediante la Viral Grants Reserve.

Las mejoras recientes ayudaron a llevar a M hasta un máximo histórico de $4.66 hace apenas unos días. Desde entonces, el precio se ha estabilizado por encima de $3, un dato que varios traders interpretan como señal de fortaleza relativa en comparación con otros activos expuestos a una mayor presión vendedora.

Aun así, el proyecto no se ha librado de la polémica. El investigador on-chain ZachXBT cuestionó en X la valoración multimillonaria del token y pidió un “único dato” que justificara ese nivel, en medio de señalamientos sobre una fuerte concentración interna de la oferta.

Officially recognized on @ZachXBT ! We’re just getting started. Please provide a single data point to support your $6B mkt cap at a top 20 token and why insiders hold >90% of supply. pic.twitter.com/rsFD3oBgfM — ZachXBT (@zachxbt) April 20, 2026

Por ahora, el mercado no ha respondido con una ruptura bajista clara. M sigue por encima de $3, lo que sugiere que los holders continúan respaldando el activo, incluso con dudas abiertas sobre transparencia y distribución.

La rotación especulativa favorece a Maxi Doge

Mientras algunos operadores revisan su exposición a proyectos ya valorizados, nuevas preventas empiezan a captar flujo. Entre ellas destaca Maxi Doge, una propuesta dirigida al público degen que combina estética meme, narrativa de alto riesgo y un sistema de staking ya operativo.

El proyecto gira en torno a una mascota Shiba Inu culturista y una identidad abiertamente orientada al “1000x o nada”. Más allá de esa capa de marketing, ofrece recompensas diarias de staking con un 66% APY y plantea concursos de ROI, torneos de trading y activaciones comunitarias con socios.

La preventa se acerca ya a los $4.75 millones, con el token MAXI a un precio actual de $0.00028140. Ese avance lo deja encaminado hacia el umbral de $5 millones y, después, hacia la referencia psicológica de $10 millones antes del cierre de la venta.

There's only 1 memecoin on my mind. pic.twitter.com/sFXHM0Zb9N — MaxiDoge (@MaxiDoge_) April 10, 2026

La utilidad de MAXI se apoya sobre todo en el staking y en mecanismos pensados para mantener a la comunidad activa. Según su planteamiento, eso busca sostener el engagement más allá del entusiasmo inicial y vincular la participación a incentivos directos ligados al rendimiento.

Otro punto que sigue atrayendo atención es que el impulso de la preventa se ha mantenido incluso durante retrocesos del mercado. Para los compradores tempranos, esa estabilidad relativa refuerza la idea de que Maxi Doge podría llegar a su etapa de cotización con una base de comunidad ya consolidada.

Opciones de compra y staking antes del siguiente tramo

Quienes quieran entrar pueden hacerlo desde el sitio web oficial de Maxi Doge o mediante la app Best Wallet, disponible en Google Play y la App Store de Apple, usando la sección “Upcoming Tokens”.

La compra de MAXI admite ETH, BNB, USDT y USDC, además de pagos con tarjeta bancaria. El staking ya está activo durante la preventa con un 66% APY, de modo que los participantes pueden empezar a recibir recompensas diarias inmediatamente después de comprar.

Al precio actual de $0.00028140, Maxi Doge sigue presentándose como una entrada de bajo coste antes de su debut en exchanges. Para seguir las novedades del proyecto, los usuarios pueden seguir a Maxi Doge en X y unirse a su grupo de Telegram en vivo.

Visita Maxi Doge Token.