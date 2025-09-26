Key Notes

Las liquidaciones de criptomonedas ascendieron a 407,81 millones de dólares en 24 horas.

Ethereum lidera las pérdidas y los operadores largos son los que más están sufriendo.

Casualmente, el precio de Bitcoin ha caído aún más, hasta situarse en torno a los 111.000 dólares.

Este 25 de septiembre, el mercado de criptomonedas en general experimentó una fuerte venta masiva, lo que provocó liquidaciones por valor de hasta 400 millones de dólares. Esto coincide con la reciente caída del precio de la criptomoneda insignia, Bitcoin, hasta situarse en torno a los 111 000 dólares al igual que algunas de las mejores altcoins.

BTC, ETH, SOL, AVAX y otras criptomonedas en liquidaciones

En las últimas 24 horas, el sector de los activos digitales ha visto cómo 129.655 operadores eran liquidados, lo que ha dado lugar a un valor total de liquidación de 407,81 millones de dólares. Según la información recopilada a partir de los datos de CoinGlass, la mayor orden de liquidación individual tuvo lugar en Hyperliquid y se valoró en aproximadamente 29,12 millones de dólares.

El mapa de calor de liquidaciones de criptomonedas de 24 horas muestra que la mayoría de las liquidaciones fueron de Ethereum, seguido de Bitcoin y curiosamente las nuevas criptomonedas no se vieron afectadas. Concretamente, las liquidaciones de ETH se limitaron a 159,92 millones de dólares, y los operadores largos sufrieron las mayores pérdidas. Las liquidaciones de los operadores largos de la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado fueron de 152,63 millones de dólares, mientras que los operadores cortos registraron pérdidas de solo 7,29 millones de dólares.

Las liquidaciones de Bitcoin se limitaron a 41,36 millones de dólares, con pérdidas de 39,88 millones de dólares para los operadores largos y de 1,49 millones de dólares para los operadores cortos. Otras criptomonedas con más futuro afectadas son Solana y Pump.Fun , Avalanche e incluso XRP, asociado a Ripple.

El efecto de estas liquidaciones en los operadores largos sugiere que los inversores esperaban una mayor subida de los precios.

Desgraciadamente, el mercado dio un giro diferente y provocó las liquidaciones. El precio de Bitcoin ha caído significativamente desde su máximo histórico (ATH) de más de 123.000 dólares. Según los datos de CoinMarketCap, el precio del BTC es actualmente de 111.909,50 dólares, lo que supone una caída del 0,54 % en las últimas 24 horas.

Por otro lado, los analistas y observadores del mercado siguen siendo optimistas sobre una nueva subida del precio de la primera moneda. Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase Global Inc, predijo recientemente que el precio de Bitcoin alcanzará el millón de dólares en los próximos 5 años. Destacó algunos factores estructurales, como la mejora de la normativa y la demanda institucional, como catalizadores necesarios para impulsar el precio del BTC.

