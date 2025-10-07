Key Notes

CoinShares informó de un récord de 5.950 millones de dólares en entradas de activos digitales, el total semanal más alto jamás registrado.

Bitcoin (3.550 millones de dólares), Ethereum (1.480 millones de dólares) y Solana (706,5 millones de dólares) lideraron el aumento.

Los ETF de Bitcoin y Ethereum registraron unas entradas combinadas de 4.540 millones de dólares.

Los productos de inversión en activos digitales experimentaron un enorme aumento de la demanda la semana pasada, y CoinShares informó de una entrada récord de 5.950 millones de dólares, la mayor cifra semanal jamás registrada para el mercado de las mejores criptomonedas para invertir.

CoinShares afirmó que estas entradas eran una reacción tardía a los débiles datos de empleo en Estados Unidos, la reciente bajada de tipos de la Reserva Federal y la creciente preocupación por la estabilidad del Gobierno estadounidense en medio de los temores de un cierre.

Según CoinShares, Estados Unidos lideró la ola, atrayendo 5.000 millones de dólares en inversiones para algunas de las nuevas criptomonedas, un nuevo máximo histórico. Suiza le siguió con 563 millones de dólares, también un récord, mientras que Alemania registró entradas por valor de 312 millones de dólares, lo que supone la segunda semana más importante de su historia.

Bitcoin, Ethereum y Solana lideran la carga

Bitcoin fue el principal ganador, con 3.550 millones de dólares en entradas, su mayor ganancia semanal de la historia. A pesar de que el precio de Bitcoin se acercaba a nuevos máximos históricos, CoinShares señaló que los inversores no mostraban interés en los productos cortos, lo que refleja un amplio sentimiento alcista en todo el mercado.

Ethereum, reina de las mejores altcoins, le siguió de cerca con 1.480 millones de dólares en entradas, lo que elevó su total en lo que va de año a 13.700 millones de dólares, casi el triple de la cifra del año pasado.

SOL también batió récords con 706,5 millones de dólares en entradas semanales (incluyendo algunas memecoins de Solana), lo que eleva su total en lo que va de año a 2.580 millones de dólares, mientras que XRP atrajo 219,4 millones de dólares, lo que supone un nuevo hito para ambos.

Sin embargo, CoinShares señaló que otras de las mejores criptomonedas para comprar tuvieron una participación mínima, lo que sugiere que el repunte sigue concentrándose en los activos principales. En general, el aumento elevó el total de activos bajo gestión (AuM) de los productos de inversión en criptomonedas a un máximo histórico de 254 000 millones de dólares.

Los flujos de los ETF muestran el impulso institucional

Del 29 de septiembre al 3 de octubre, los ETF al contado de Bitcoin y Ethereum se hicieron eco del sentimiento alcista, registrando entradas masivas.

From September 29 to October 3 (ET), Bitcoin spot ETFs saw a net weekly inflow of $3.24 billion, marking the second-highest weekly inflow in history. Ethereum spot ETFs recorded a total net weekly inflow of $1.3 billion, with all nine ETFs posting positive inflows.… pic.twitter.com/MXpPJa3cP2 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 6, 2025

Los ETF al contado de Bitcoin registraron una entrada neta semanal de 3.240 millones de dólares, la segunda más alta de la historia, mientras que los ETF de Ethereum sumaron 1300 millones de dólares, con contribuciones positivas en los nueve productos cotizados en Estados Unidos.

«La renovada demanda institucional está reforzando el impulso del mercado, lo que supone un cambio clave en los flujos de capital tras semanas de salidas. Las entradas sostenidas señalan un fortalecimiento del apoyo estructural en el cuarto trimestre», escribió Glassnode.

Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico de 125 000 dólares

El precio de Bitcoin superó los 125.000 dólares, marcando un nuevo máximo histórico en medio de la ola de entradas y el entusiasmo por los ETF. Sin embargo, CryptoQuant advirtió que el volumen de compra del mercado de las criptomonedas más rentables superó recientemente los 25.000 millones de dólares, una métrica que históricamente ha precedido a los puntos de inflexión de la tendencia.

«En una tendencia bajista, esto suele marcar una oportunidad de compra. En una tendencia alcista, tiende a actuar como una oportunidad de venta», afirmó CryptoQuant.

CoinShares añadió que, con la bajada de tipos de la Reserva Federal y las débiles cifras de empleo en EE. UU., los activos alternativos como las preventas de criptomonedas están registrando entradas récord.