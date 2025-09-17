Key Notes

MetaMask lanzó la stablecoin nativa mUSD con implementación global a través de MetaMask Card en más de 150 millones de comercios de todo el mundo.

Bitmine amplió sus participaciones a 2,15 millones de ETH, valoradas en 9740 millones de dólares, tras adquirir recientemente 82.233 tokens adicionales.

El análisis técnico muestra un soporte en 4.399 dólares y una resistencia en 4.584 dólares antes de la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés el 17 de septiembre.

MetaMask, el mayor proveedor de carteras de Ethereum, lanzó oficialmente su stablecoin nativa MetaMask USD (mUSD) el lunes 15 de septiembre, lo que proporcionó un impulso alcista que ayudó a estabilizar el precio de una de las mejores altcoins, Ethereum, cerca de los 4.495 dólares, a pesar de una caída intradía anterior del 3 %.

El nuevo token introduce fuertes incentivos de liquidez en Linea, rampas de acceso fiduciarias de bajo coste dentro de MetaMask y una integración directa entre sus funciones Swap y Bridge para interactuar con las mejores criptomonedas para comprar. Es fundamental destacar que el $mUSD también se implementará a nivel mundial a través de la tarjeta MetaMask, disponible en más de 150 millones de comercios.

El lanzamiento alinea a Ethereum con la intensificación de la carrera por la adopción de monedas estables que se ha apoderado de las entidades corporativas estadounidenses desde que el presidente Trump firmó la ley Genius Act. Con el lanzamiento del mUSD nativo, MetaMask permite a los inversores mantener más fondos dentro del ecosistema de Ethereum, eliminando la necesidad de rotar a monedas estables en redes rivales de nuevas criptomonedas.

Además del valor en cadena esperado de las transacciones con la tarjeta MetaMask, el desarrollo también podría reforzar la resistencia de los precios de Ethereum, especialmente durante las fases turbulentas del mercado, cuando los operadores rotan hacia monedas estables en busca de seguridad.

🟢 SΞR NEWS: Bitmine Immersion $BMNR has acquired 82,233 ETH ($370M), raising total holdings to 2,151,676 ETH ($9.71B). The company still holds $569M in cash and turned a $20M investment in $ORBS into $214M. pic.twitter.com/lGf2lboOFD — Strategic ETH Reserve (SΞR) (@SERdotxyz) September 15, 2025

Los flujos institucionales reforzaron aún más el sentimiento de resistencia dentro de la narrativa del ecosistema Ethereum. El 15 de septiembre, Bitmine volvió a publicar los comentarios de la comunidad revelando que había aumentado sus tenencias a 2,15 millones de ETH, por valor de 9740 millones de dólares, tras añadir 82.233 ETH en nuevas compras.

Junto con su reserva de efectivo en tesorería de 569 millones de dólares, el valor liquidativo (NAV) de las criptomonedas de Bitmine ha alcanzado ahora los 10.310 millones de dólares, lo que pone de relieve la convicción a largo plazo de la empresa en Ethereum a pesar de los vientos contrarios macroeconómicos.

Previsión del precio de Ethereum: ¿apuntan los alcistas a superar los 5000 dólares?

A pesar de la caída intradía, la configuración técnica de Ethereum apunta a una consolidación más que a una capitulación. Los últimos datos de Coinglass sobre el comercio de derivados de ETH muestran que la caída del 3 % del precio al contado se produjo tras 98 millones de dólares en liquidaciones largas de ETH en las últimas 24 horas, frente a 20 millones de dólares en posiciones cortas cerradas.

Este desequilibrio bajista confirma que las pérdidas intradía de Ethereum se vieron agravadas por los operadores alcistas sobreapalancados que se vieron sorprendidos por los sobrecalentados datos de inflación del IPC estadounidense.

Sin embargo, otros datos de negociación sugieren que las perspectivas de recuperación del precio del ETH siguen intactas. El volumen de negociación de futuros de ETH aumentó un 63,39 % hasta alcanzar los 90.650 millones de dólares, mientras que el interés abierto aumentó marginalmente un 0,17 % hasta alcanzar los 63 980 millones de dólares.

Esta elevada actividad de derivados durante una caída del precio al contado suele reflejar que la mayoría de los operadores alcistas que recientemente han perdido liquidez se están reposicionando para movimientos a corto plazo tras pérdidas de casi 100 millones de dólares en las últimas 24 horas.

Los indicadores técnicos respaldan aún más esta narrativa, ya que el Chande Kroll Stop confirma un grupo de soporte a corto plazo cerca de los 4399 $ y una resistencia inmediata cerca de los 4584 $. Se necesita un cierre sostenido por encima de los 4585 $ para volver a confirmar el dominio alcista.

Además, el índice de canal de materias primas (CCI) se mantiene en 78,53, ligeramente elevado pero aún por debajo de los umbrales de sobrecompra. Estas señales de impulso neutrales pueden resultar atractivas para los participantes estratégicos que deseen realizar compras especulativas de última hora antes de la próxima decisión de la Fed sobre los tipos de interés, prevista para el 17 de septiembre.

Una ruptura por debajo de los 4398 $ podría provocar una caída del precio de Ethereum hacia los 4200 $ aunque sigue siendo una de las criptomonedas más rentables.

