El informe de resultados del segundo trimestre de Metaplanet muestra que su rendimiento anual hasta la fecha con Bitcoin se ha multiplicado casi por cinco.

La empresa registró unos ingresos de 8,4 millones de dólares, lo que supone un aumento de más del 41 % con respecto al trimestre anterior.

Actualmente, posee 18 113 BTC valorados en 2180 millones de dólares.

La empresa financiera japonesa Metaplanet, apodada «Microstrategy asiática» por su sólida estrategia de acumulación de Bitcoin, una de las criptomonedas con más futuro, ha publicado su informe de resultados del segundo trimestre.

Los resultados indican que sus compras constantes de BTC han generado importantes beneficios.

Metaplanet sigue la estrategia de Bitcoin

Según una publicación de Metaplanet en X el miércoles, la empresa obtuvo unos ingresos aproximados de 8,4 millones de dólares, lo que supone un aumento de más del 41 % con respecto al trimestre anterior.

Metaplanet Q2 Earnings Results:

– Revenue ¥1.239B ($8.4M) +41% QoQ

– Gross Profit ¥816M ($5.5M) +38% QoQ

– Ordinary Profit ¥17.4B ($117.8M) vs. -¥6.9B

– Net Income ¥11.1B ($75.1M) vs. -¥5.0B

– Assets ¥238.2B ($1.61B) +333% QoQ

– Net Assets ¥201.0B ($1.36B) +299% QoQ — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) August 13, 2025

Del mismo modo, experimentó un aumento del 35 % en su beneficio bruto, que alcanzó los 5,5 millones de dólares, en comparación con el trimestre anterior.

Otros datos destacados son su beneficio ordinario de 117,8 millones de dólares, unos ingresos netos de 75,1 millones de dólares, unos activos que ascienden a 1610 millones de dólares y unos activos netos por valor de aproximadamente 1360 millones de dólares gracias, en parte, a Bitcoin, una de las criptomonedas que hay que comprar.

Además de estos excelentes resultados recogidos en la presentación financiera del segundo trimestre de 2025, la empresa, que comenzó a acumular BTC hace apenas un año, cuenta ahora con 18.113 BTC y podría platear comenzar a comprar algunas de las mejores altcoins.

Bitcoin se cotiza a aproximadamente 120.415 dólares tras una subida del 1,79 % en las últimas 24 horas. Esto hace que la cartera de btc de Metaplanet tenga un valor aproximado de 2180 millones de dólares.

Aunque solo es una pequeña fracción de la gran cartera de Bitcoin de Strategy, esta participación ha posicionado a Metaplanet como la cuarta empresa del mundo y la primera de Asia en cuanto a tenencia de esta criptomoneda que va a explotar en 2025.

Su rendimiento anual (YTD) en BTC ha alcanzado un asombroso 468,1 %, lo que significa que sus inversiones en Bitcoin se han multiplicado casi por cinco solo en este año. Metaplanet logró esta hazaña de adquisición de Bitcoin recaudando 242.200 millones de yenes, equivalentes a 1830 millones de dólares.

Su cartera total de 18.113 BTC se compró a un precio medio de 101.422 dólares por Bitcoin. Hace solo una semana, poseía un total de 17.595 BTC tras anunciar la adquisición de 463 BTC el 4 de agosto de 2025.

Sin embargo, recientemente compró 518 BTC adicionales a un precio medio de 118.519 dólares por unidad, lo que eleva el total de las compras a unos 61 millones de dólares.

Como resultado de esta última compra, las ganancias no realizadas de Metaplanet ascienden a 317,8 millones de dólares, lo que subraya la capacidad de apreciación del precio del bitcoin como una de las criptomonedas que más va a subir.

Metaplanet impulsará su cartera de Bitcoin con «Prefs»

De cara al futuro, la empresa tiene previsto lanzar «Metaplanet Prefs», una nueva herramienta financiera destinada a ampliar sus operaciones de tesorería en Bitcoin.

Parte del plan de Metaplanet consiste en crear una curva de rendimiento respaldada por btc en el mercado de renta fija japonés. El objetivo final de esta innovación es integrar el sector de las finanzas tradicionales (TradFi) con la creciente industria de los activos digitales y memecoins.

El objetivo es atraer a más inversores institucionales y promover la inclusión financiera, de forma similar a lo que ha logrado Strategy con sus importantes inversiones en Bitcoin.

Las acciones de Metaplanet han subido junto con el rendimiento creciente de Bitcoin. En el momento de redactar este artículo, las acciones alcanzaban los 993 yenes, unos 6,74 dólares, lo que pone de relieve el éxito de la estrategia de Bitcoin de la empresa.