La empresa japonesa Metaplanet ha reafirmado su compromiso con su estrategia de acumulación de Bitcoin, a pesar de que la criptomoneda ha caído un 50% desde sus máximos históricos. El CEO de la firma, Simon Gerovich, aseguró que no habrá cambios en sus planes, incluso tras ver cómo el precio de sus acciones (MTPLF) se hundía un 20% en una sola jornada.

Considerada la «MicroStrategy de Japón», Metaplanet ha enviado un mensaje de calma —o de extrema convicción— a sus inversores en medio de uno de los peores desplomes del mercado cripto desde 2022. Con el Bitcoin cotizando en el entorno de los 66.000 dólares y enfrentando proyecciones que lo sitúan por debajo de los 50.000, la compañía nipona ha dejado claro que su estrategia de tesorería centrada en el BTC es inamovible.

«No hay cambios en la estrategia de Metaplanet. Continuaremos acumulando Bitcoin de manera constante, expandiendo los ingresos y preparándonos para la próxima fase de crecimiento», declaró Simon Gerovich, CEO de la compañía, este viernes a través de sus redes sociales.

Acumulación agresiva y metas ambiciosas

Metaplanet se ha consolidado como el cuarto mayor holding público de Bitcoin en el mundo, solo por detrás de gigantes como MicroStrategy, MARA Holdings y Twenty One Capital. A fecha de hoy, la empresa posee 35.102 BTC.

Financiación en marcha : El pasado 29 de enero, la firma aprobó un nuevo plan de financiación de capital por valor de 137 millones de dólares (unos 20.700 millones de yenes). La mayor parte de estos fondos está destinada específicamente a la compra de más Bitcoin a lo largo de 2026.

: El pasado 29 de enero, la firma aprobó un nuevo plan de financiación de capital por valor de 137 millones de dólares (unos 20.700 millones de yenes). La mayor parte de estos fondos está destinada específicamente a la compra de más Bitcoin a lo largo de 2026. Estructura de capital: La empresa utiliza una combinación de emisión de nuevas acciones y derechos de adquisición de acciones (warrants) para financiar sus compras, un modelo que busca maximizar la cantidad de BTC por acción para sus accionistas.

Lee sobre otras acciones de criptomonedas

El castigo de Wall Street y el Nikkei

A pesar de la confianza de la directiva, el mercado de valores ha reaccionado con dureza. Las acciones de Metaplanet (MTPLF) sufrieron un colapso del 20% el pasado 5 de febrero, cerrando en 1,86 dólares. Esta caída extiende el declive anual de la acción a un preocupante 50%.

La situación financiera de la empresa refleja la volatilidad de su activo de reserva:

Pérdidas no realizadas : Con un precio de compra promedio estimado en 107.716 dólares por Bitcoin, Metaplanet se enfrenta actualmente a una pérdida contable (no realizada) de aproximadamente el 39% de su inversión.

: Con un precio de compra promedio estimado en 107.716 dólares por Bitcoin, Metaplanet se enfrenta actualmente a una pérdida contable (no realizada) de aproximadamente el 39% de su inversión. Resiliencia financiera: Gerovich ha subrayado que la estructura de capital de la empresa es «fuerte y resiliente», destacando que no enfrentan vencimientos de deuda significativos hasta 2027, lo que les otorga margen de maniobra para capear el invierno cripto.

Un mercado en fase de capitulación

El desafío para Metaplanet ocurre en un contexto de «miedo extremo». Mientras firmas como MicroStrategy también reportan pérdidas trimestrales masivas (12.400 millones de dólares en el Q4 de 2025), los defensores de esta estrategia de tesorería argumentan que estas empresas no miden su éxito en yenes o dólares, sino en su «BTC Yield» (rendimiento de Bitcoin por acción).

Para Metaplanet, el Bitcoin no es solo un activo especulativo, sino una «estrategia de salida» frente a la debilidad del yen y la deuda pública japonesa. Si el mercado recupera el aliento hacia mediados de año, la empresa podría emerger de este críptoinvierno con una de las reservas digitales más poderosas del continente asiático.

Sigue leyendo acerca de cómo invertir en criptomonedas