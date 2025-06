Metaplanet, la principal empresa inversora en BTC de Japón, ha adquirido 1234 BTC adicionales, lo que eleva su cartera total a 12.345 bitcoins. Con esta operación, la empresa ha superado la conocida tesorería en de Tesla, que asciende a 11.509 BTC.

Según un documento presentado el jueves, la compra se realizó a un precio medio de alrededor de 108.000 dólares por BTC, lo que sitúa el valor total de la adquisición por encima de los 133 millones de dólares. Esta última incorporación acerca a Metaplanet a superar a la empresa minera de Bitcoin CleanSpark, que posee 12.502 de una de las criptomonedas que más ha subido.

Los datos de BitcoinTreasuries.NET sugieren que Metaplanet se ha convertido en el séptimo mayor poseedor corporativo a nivel mundial. La acumulación se produce tras el anuncio del martes de que su consejo de administración aprobó una inyección de capital de hasta 5000 millones de yenes para ampliar aún más sus reservas de BTC y otras altcoins.

Solo un día después, Metaplanet reveló que había recaudado más de 517 millones de dólares en el primer día de su «Plan 555 Millones». La financiación se llevó a cabo mediante la emisión de 54 millones de nuevas acciones, con EVO Fund ejerciendo una parte de sus derechos de adquisición.

*74.9 Billion JPY In Equity Capital Raised On First Day of ‘555 Million Plan’ Through the Issuance of 54 Million Shares via the Exercise of the 20th Series of Stock Acquisition Rights* pic.twitter.com/qlmvDzA0jW

El «Plan 555 Millones» de Metaplanet es una estrategia a largo plazo para acumular hasta 201.112 BTC para 2027, un objetivo que le costará a la empresa 21.000 millones de dólares al precio actual. Si se lleva a cabo con éxito, este plan podría consolidar a la empresa como el principal poseedor corporativo de Bitcoin a nivel mundial ya que hablamos de una de las criptomonedas con más futuro.

Mientras tanto, Bitcoin está disfrutando de un fuerte impulso en el mercado, cotizando en torno a los 107.366 dólares, con un aumento del 14 % en el volumen diario de 24 horas. Su capitalización de mercado ha alcanzado los 2,13 billones de dólares, gracias a la continua entrada de dinero inteligente.

El conocido trader de criptomonedas Merlijn señaló el patrón recurrente de cuatro años de Bitcoin, con tres años de ganancias seguidos de un año de corrección. Cree que el mercado está entrando ahora en la fase final y más explosiva, que históricamente ha transformado las carteras.

This time is no different. The final parabolic phase is loading.

3 years up. 1 year down. Repeat. Every $BTC cycle follows this rhythm.

BITCOIN’S FINAL ACT IS HERE

BitBull también se hizo eco del optimismo en X, explicando que, a pesar de la incertidumbre macroeconómica, Bitcoin se ha mantenido constantemente por encima de la marca de los 100.000 dólares desde mayo. «Un nuevo [máximo histórico] es solo cuestión de tiempo, no de si se alcanzará», añadió.

$BTC structure is looking really good here.

First of all, it has been forming higher highs and higher lows on the weekly timeframe.

Despite major FUDs, BTC still hasn't closed a daily candle below $100K since May.

From a fundamental perspective, ETFs and companies are buying… pic.twitter.com/KednRa7xPR

