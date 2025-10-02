Key Notes

Los inversores institucionales acumularon discretamente millones en altcoins a pesar del temor del mercado.

Las carteras de los grandes inversores añadieron ETH, AVAX, ENA y otras durante la reciente caída.

Los analistas esperan que los plazos de los ETF de octubre provoquen un posible repunte de las altcoins.

El mercado de las nuevas criptomonedas sufrió una brutal caída de 200.000 millones de dólares a finales de la semana pasada, lo que provocó una onda expansiva entre los operadores minoristas. Las ventas motivadas por el pánico predominaron cuando el índice Crypto Fear and Greed Index se desplomó hasta los 28 puntos, una clara señal del miedo generalizado.

Pero mientras los pequeños operadores se apresuraban a salir, las ballenas y los inversores institucionales compraban las mejores altcoins con descuento. Según el proveedor de datos de blockchain Nansen, Ether.fi (ETHFI) registró entradas por valor de 6,6 millones de dólares en el último día.

En las últimas 24 horas, Ethena también registró una acumulación de ballenas por valor de 4,2 millones de dólares, con un aumento del 10 % en el token el 1 de octubre. Otras altcoins importantes, como Maple Finance (SYRUP) y Avalanche, también registraron un renovado interés entre los inversores inteligentes.

¿Ether liderará la temporada de altcoins?

Lookonchain confirmó esta tendencia, señalando que Ether sigue registrando compras institucionales sustanciales. Dos carteras de nueva creación, que se cree que pertenecen al mayor titular corporativo de Ethereum, BitMine, recibieron 51.255 ETH (por valor de 213 millones de dólares) de FalconX el 30 de septiembre.

Este aumento se produce junto con flujos alcistas de ETF. Tras una semana de salidas, los ETF de Ethereum ya registraron 674 millones de dólares en entradas netas esta semana para una de las mejores criptomonedas para invertir.

Con la SEC enfrentándose a los plazos de aprobación definitiva de 16 ETF de altcoins en octubre, muchos analistas ven este mes como un posible punto de inflexión. «Un momento enorme para los mercados», afirmó el especialista en ETF Nate Geraci.

El trader de criptomonedas Merlijn también calificó las posibles aprobaciones de ETF como el «mayor catalizador» para una nueva temporada de altcoins que puede incluir a varias de las mejores preventas de criptomonedas.

🚨OCTOBER IS ETF MONTH! 16 spot crypto ETF rulings coming. Nate Geraci: “An enormous moment for markets.” ALTCOIN SEASON IS ABOUT TO GET ITS BIGGEST CATALYST. pic.twitter.com/Erxr0t2wrY — Merlijn The Trader ✈️ Token2049 🇸🇬 (@MerlijnTrader) October 1, 2025

El mercado de altcoins experimenta una mejora del sentimiento

La capitalización total del mercado de criptomonedas, excluyendo Bitcoin y Ethereum, se sitúa actualmente en 1,1 billones de dólares, mostrando signos de estabilización.

En el gráfico diario de la capitalización total del mercado, excepto Bitcoin y Ethereum, las bandas de Bollinger se están estrechando, lo que a menudo conduce a una ruptura. El precio está probando la banda media (SMA de 20 días) alrededor de 1,1 billones de dólares, lo que sugiere una configuración neutral a alcista.

Mientras tanto, si el RSI sigue subiendo, podría confirmar el impulso alcista de las principales criptomonedas más rentables.

A corto plazo, los operadores también deben estar atentos a los desbloqueos de tokens de Solana, SUI y Aster (ASTER), que podrían ejercer una presión temporal sobre los precios.