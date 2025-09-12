Key Notes

Mineros parecen centrados en acumular BTC, en lugar de participar en una venta masiva de liquidez a corto plazo.

CryptoQuant utilizó métricas como el índice de posición de los mineros (MPI) y las comisiones por transacción para corroborar el sentimiento actual de los mineros.

Precio de Bitcoin no sigue los patrones históricos, con la posibilidad de una ruptura.

Según un nuevo análisis de CryptoQuant, los mineros de Bitcoin están experimentando un cambio estructural. Este cambio está afectando tanto a su comportamiento como a la creciente resistencia hacia la red Bitcoin. Señaló el Índice de Posición de los Mineros (MPI), observando que estos mineros están acumulando activos.

Halving de Bitcoin y escenarios de mercado alcista

El analista Avocado Onchain explicó que se ha identificado que los aumentos bruscos del MPI se han producido históricamente en dos escenarios. El primero tuvo lugar justo antes de un evento de halving de Bitcoin, que suele implicar una reducción de las recompensas por minería. Tras el último halving de BTC, que tuvo lugar el 20 de abril de 2024, los mineros ganan ahora 3,125 BTC por cada bloque minado. Este mecanismo de consenso es solo para las criptomonedas PoW, ya que la mayoría de las mejores altcoins usan PoS.

Tras este evento, los mineros descargaron estratégicamente sus tenencias de Bitcoin. El segundo escenario se da en las últimas etapas de un mercado alcista, cuando estos mineros venden masivamente ante las nuevas entradas minoristas. Sin embargo, esta vez parece un poco diferente. El ciclo actual sugiere una tendencia diferente para una de las criptomonedas más rentables. Para contextualizar, el mercado está experimentando algunas ventas previas al halving, pero no hay ventas agresivas al final del ciclo que las complementen.

Sobre esta base, puede ser correcto afirmar que la aprobación del ETF por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), así como la adopción del BTC como activo de reserva estratégico junto a otras criptomonedas que van a explotar en 2025, son los desencadenantes de las estrategias de los mineros. Esto ha impulsado a los inversores y mineros hacia la acumulación a largo plazo, alejándolos de las ventas a corto plazo.

Bitcoin ya ha alcanzado un máximo histórico por encima de los 124.000 dólares en el pasado, pero con la última acción de los mineros, una de las criptomonedas con más futuro podría alcanzar un máximo aún mayor. En el momento de redactar este artículo, el precio de la moneda era de 114.083,56 dólares, lo que supone un aumento del 1,36 % en las últimas 24 horas.

Bitcoin desafía los patrones del pasado y sigue creciendo con fuerza

Alrededor del 6 de septiembre, se informó de que la dificultad de minería de Bitcoin había alcanzado un máximo histórico (ATH) de 136 billones, frente al máximo anterior de 134,7 billones.

Esto supuso el quinto aumento consecutivo de este indicador desde junio. En la actualidad, su curva de crecimiento está formando la denominada «zona banana» de fuertes aumentos, según una publicación de Avocado Onchain en CryptoQuant.

Esto es un indicio del aumento de la participación en la red Bitcoin. Además, refuerza la seguridad y la solidez de la red. Las comisiones por transacción de la red, que se calculan en dólares estadounidenses, son otro indicador clave que permite conocer el estado del ecosistema Bitcoin.

Históricamente, cuando se produce un fuerte aumento de las comisiones de Bitcoin, suele ser una señal de que el mercado alcista está entrando en su fase final para la mayoría de criptomonedas que van a subir. Por el contrario, esto marca el comienzo de una fase bajista. En el ciclo actual, el aumento de las comisiones no ha impedido que el precio de Bitcoin siga creciendo. En lugar de sobrecalentarse o colapsar, como se esperaba, ha seguido subiendo de forma escalonada.

Los mineros se inclinan claramente por mantener sus BTC a largo plazo, en lugar de ceder a la demanda a corto plazo. Se centran en acumular más monedas, mientras que la red Bitcoin sigue creciendo. Por lo tanto, se puede deducir que la combinación de los signos del MPI y las comisiones por transacción muestra un cambio notable con respecto a los patrones del ciclo anterior.