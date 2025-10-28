Key Notes

Mt.Gox anunció su decisión de posponer la fecha límite de reembolso a los acreedores hasta el 31 de octubre de 2026.

Esta es la tercera vez que la desaparecida plataforma de intercambio de criptomonedas amplía su plazo de reembolso.

El anuncio se produce solo cuatro días antes de la fecha límite del 31 de octubre de 2025.

Justo cuando el sector de las criptomonedas en general esperaba que Mt. Gox iniciara otra ronda de reembolsos, la empresa anunció un aplazamiento. Concretamente, la desaparecida plataforma de intercambio que tenía las mejores criptomonedas para invertir ha pospuesto los reembolsos hasta el año que viene, afirmando que comenzarán en octubre de 2026. Curiosamente, la notificación llegó solo cuatro días antes de la fecha límite del 31 de octubre de 2025.

Los retrasos en los procedimientos de elegibilidad para los reembolsos de Mt. Gox afectan a los clientes

El 27 de octubre, el administrador concursal de Mt. Gox anunció que había decidido cambiar la fecha límite para los reembolsos del 31 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2026. Afirmó haber «completado en gran medida» el reembolso básico, el reembolso anticipado a tanto alzado y el reembolso intermedio.

Sin embargo, esto solo se aplica a los acreedores que han completado los procedimientos de elegibilidad para el reembolso sin ningún problema.

Aquellos que no hayan completado los procedimientos necesarios se enfrentarán a más retrasos. Un par de acreedores de esta categoría informaron de problemas durante el proceso, lo que impidió que se completara el ejercicio. En la actualidad, estas entidades aún no han recibido sus reembolsos por las criptomonedas más rentables que aún no se les han regresado.

El administrador concursal de Mt. Gox aseguró al público que la medida se tomó con el permiso del tribunal. Estos clientes llevan más de una década esperando recibir un reembolso por algunas de las nuevas criptomonedas en las que habían invertido en esta época.

Mt. Gox pospone el reembolso por tercera vez

Cabe señalar que esta es la tercera vez que la plataforma de intercambio en quiebra retrasa el reembolso a los clientes afectados. En 2023, Mt.Gox anunció que sus acreedores empezarían a recibir los pagos a partir del 10 de marzo, pero el proceso no salió según lo previsto. En otra ocasión, la plataforma de intercambio estaba segura de que el reembolso se iniciaría en la primera semana de julio de 2024.

Hasta ahora, varios clientes han confirmado la recepción de los fondos, y la bolsa ha utilizado plataformas como Kraken y Bitstamp. El administrador concursal ha reembolsado a 19.500 acreedores en Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash y varias de las mejores altcoins, según un anuncio fechado el 27 de marzo de 2025.

Según los datos de la plataforma de análisis de cadenas de bloques Arkham Intelligence, Mt. Gox posee actualmente unos 34.689 BTC, valorados en aproximadamente 4000 millones de dólares. Cabe destacar que BTC tiene ahora un precio de 115.313,62 dólares, lo que supone un aumento del 3,17 % en las últimas 24 horas, según los datos de CoinMarketCap.