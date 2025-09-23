Key Notes

La moneda estable vinculada al dólar estadounidense de MetaMask, mUSD, tiene ahora un suministro circulante de 65 millones.

Esto ocurre exactamente una semana después del lanzamiento de la moneda.

mUSD está totalmente respaldada 1:1 por «activos equivalentes al dólar de alta calidad y gran liquidez».

La nueva semana comenzó con muy buen pie para MetaMask, ya que su stablecoin vinculada al dólar estadounidense, mUSD, alcanzó un hito notable. Concretamente, la oferta circulante del token ascendió a 65 millones de dólares. Esto es bastante significativo para una nueva criptomoneda que se lanzó hace apenas una semana.

El suministro circulante de mUSD registra un aumento de más del 300 % en una semana

A fecha de 22 de septiembre, el suministro circulante de mUSD había superado los 65 millones de dólares, lo que ha despertado el entusiasmo de la comunidad que buscan criptomonedas con más futuro. Cabe señalar que esta cifra para la stablecoin de MetaMask era solo de unos 15 millones de dólares una semana antes, cuando se lanzó. Esto sugiere que el suministro circulante creció más de un 300 % en 7 días.

Según los datos de Dune Analytics, recopilados por Seoul Data Labs, un porcentaje importante del suministro de mUSD se desplegó en Linea (88,2 %), mientras que el 11,8 % restante se destinó a Ethereum a fecha de 20 de septiembre. En el momento de redactar este artículo, los datos de CoinMarketCap indican que el suministro circulante de mUSD es de 65,54 millones.

Mientras tanto, su volumen de operaciones en 24 horas se ha disparado un 22,41 % y actualmente se sitúa en 286.120 dólares para posicionarse como una de las criptomonedas que más va a explotar en 2025.

Esto refleja el aumento de la interacción y el compromiso de los operadores con la stablecoin vinculada al dólar estadounidense. Si mUSD mantiene este impulso positivo, podría empezar a competir por la cuota de mercado con los actores más consolidados del ecosistema de las stablecoins y otras altcoins.

MetaMask lanza la stablecoin mUSD vinculada al dólar estadounidense

La popular cartera de criptomonedas autocustodiada insinuó el lanzamiento de mUSD, la stablecoin nativa vinculada al dólar estadounidense, en agosto.

Fue el resultado de una asociación estratégica con empresas como Bridge y MO. El equipo de desarrollo destacó que mUSD está totalmente respaldada 1:1 por «activos equivalentes al dólar de alta calidad y gran liquidez», incluidos efectivo estadounidense y bonos del Tesoro a corto plazo.

Según Ajay Mittal, vicepresidente de estrategia de producto de MetaMask, este tipo de activos se considera una de las criptomonedas rentables. Aparte de este alto rendimiento, MetaMask también se preocupó por mejorar la experiencia del usuario. Por lo tanto, se centra en productos y servicios que ofrecen menores costes y una integración más fluida.

El 15 de septiembre, MetaMask finalmente lanzó la stablecoin con un despliegue global a través de su tarjeta en más de 150 millones de establecimientos comerciales en todo el mundo. El lanzamiento se convirtió en un vehículo que permite a los inversores mantener más fondos dentro del ecosistema de Ethereum. Esto es crucial para eliminar la necesidad de rotar a stablecoins en redes rivales.