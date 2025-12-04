¿Navidad traerá el invierno cripto o lanzará la temporada de altcoins?

El concepto de Santa Rally vuelve con fuerza en este final de año. Según sus defensores, este periodo es propicio para ascensiones fulgurantes por parte de Bitcoin. Pero por el momento, la cripto parece en su nivel más bajo con un precio que lucha por consolidarse por encima de los 90.000 dólares.

Sin embargo, numerosos analistas parecen coincidir en un regreso inminente del BTC y de las altcoins posteriormente. Y en su sombra, tokens como Pepenode podrían emerger y proponer múltiplos del orden de x100, incluso de x1000.

Altcoins: señales históricas que cuestionan los mercados

Los últimos análisis compartidos por varios expertos reconocidos refuerzan la idea de que una renovación de las altcoins podría ser inminente. El fin del programa de «Quantitative Tightening (QT)» de la Fed este 1 de diciembre es visto por numerosos analistas como una chispa potencial para un próximo bull run. En efecto, este disminuía la liquidez en los mercados y tendía a aumentar los tipos de interés.

A menudo, los periodos de alza más impresionantes se han producido cuando el QT no estaba activo. El más notable fue aquel con 42 meses de progresión entre 2014 y 2017. Estas fases han estado marcadas por una rotación masiva del capital hacia las altcoins. El fin de esta política por parte de la Fed deja por tanto el campo libre a una entrada importante de capitales en el mercado.

#Altcoins historically outperform #BTC when QT is not active Alts have seen a 42 month & 29 month uptrend whilst QT was not active during 2014-2017 & 2019-2022 Based on the very strong correlation to the FEDs balance sheet its highly favorable Alts outperform BTC for many… pic.twitter.com/CNHMVBjRf3 — Matthew Hyland (@MatthewHyland_) November 30, 2025

Además, el ratio ALT/BTC, que determina la fuerza de las altcoins frente a Bitcoin, acaba de tocar un soporte clave situado en 0,25. Concretamente, esto significa que las altcoins pesan ahora el 25 % de la capitalización de Bitcoin. Esto muestra una disminución importante de la influencia de las altcoins, pero es también la señal de una potencial recuperación explosiva por venir. Añadamos a esto una dominancia de Bitcoin por debajo del 60 % en noviembre, una acumulación de las ballenas y un aumento de la expectativa de la altseason, y todas las señales están reunidas para un regreso con fuerza.

Sin embargo, no todos los expertos comparten la misma confianza ciega. Benjamin Cowen, por ejemplo, recuerda que la detención del QT no provoca inmediatamente una reactivación del balance de la Fed. En 2019, el mercado había anticipado demasiado pronto y sufrió una última ola de corrección antes de volver a subir más tarde. Dicho de otro modo: aunque la esperanza crece, nada está garantizado.

🚨 ALTCOIN SEASON STARTING SOON?@intocryptoverse shared a chart showing ALT/BTC pairs bottomed at 0.25 the last time QT ended. With QT ending tomorrow (Dec 1), a move toward 0.25 could mark the start of the next major #altcoin rally. pic.twitter.com/7s790R0Bjg — Coin Bureau (@coinbureau) November 30, 2025

Pepenode: la preventa ideal para la próxima temporada de altcoins

En este contexto, los inversores buscan altcoins donde posicionarse antes del «gran boom». Entre los proyectos emergentes, Pepenode se distingue como la oportunidad perfecta para aprovecharlo.

Su concepto de «mine-to-earn» permite a los usuarios generar recompensas, participando directamente en la seguridad de la red. Retoma el mismo concepto que la minería de Bitcoin, pero esta se hará de manera totalmente virtual. Así, no hay ningún material ni ninguna factura de electricidad. Pepenode ofrece un medio a la vez divertido y accesible de generar recompensas mediante la minería, pero sin todos los inconvenientes tradicionales.

Pepenode posee así una utilidad bien real, que mezcla la rentabilidad para el usuario y la contribución a la blockchain. Esta mecánica innovadora atrae tanto a los inversores en busca de x100 como a los usuarios activos.

El entusiasmo está en su apogeo con más de 2,2 millones de dólares recaudados en preventa. Esta cantidad muestra que la liquidez todavía está disponible para los proyectos con una verdadera propuesta audaz. Si el hype continúa manifestándose durante la salida de PEPENODE en los intercambios, unos cuantos millones de dólares de entrada podrían fácilmente hacerlo explotar.