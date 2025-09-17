Key Notes

Next Technology Holding prevé acumular 500 millones de dólares en BTC.

El tesoro chino de BTC ya posee más de 5800 BTC.

Bitcoin está experimentando un ligero impulso alcista, impulsado por el creciente interés institucional.

Next Technology Holding, la mayor empresa china de tesorería de Bitcoin, escribió en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que tiene previsto vender acciones ordinarias por valor de 500 millones de dólares para comprar la criptomoneda con más futuro.

Según el documento presentado ante la SEC, la empresa con sede en Shenzhen utilizará los fondos para cubrir los gastos generales de la empresa y comprar más Bitcoin.

Bitcoin y el mercado más amplio de las mejores altcoins podrían experimentar un impulso positivo debido a los grandes planes de acumulación de BTC.

Sin embargo, es importante señalar que el mercado de las mejores criptomonedas para comprar se ha movido en una zona de alta volatilidad durante el último mes, con un impulso bajista ligeramente dominante. El sentimiento general del mercado puede tener un fuerte impacto en los precios, a pesar del interés de las tesorerías de Bitcoin.

¿Por qué presentar el documento ante la SEC?

Next Technology Holding, con sede original en Shenzhen (China), es una empresa que cotiza en el Nasdaq. Se negocia en una bolsa de valores estadounidense, donde se encuentran algunas de las más destacadas acciones para invertir hoy.

Cualquier empresa cuyas acciones se negocien públicamente en EE. UU. debe presentar una solicitud ante la SEC cada vez que desee emitir más acciones o realizar movimientos financieros importantes. Se les exige que cumplan con la normativa estadounidense, a pesar de tener su sede en el extranjero.

La empresa china de tesorería de BTC cuenta actualmente con 5.833 BTC y lleva desde septiembre de 2023 en posesión del principal activo digital, según los datos de Bitcoin Treasuries. Además, el margen de beneficio de la empresa es de un impresionante 269 % en el momento de la presentación del informe: de media, cada BTC le ha costado a Next Technology Holding 31.386 dólares.

El margen es enorme en comparación con la principal empresa de tesorería de BTC, Strategy, dirigida por Michael Saylor.

La empresa de Saylor ha comprado un total de 638.985 BTC a un precio medio de 73.914 dólares. La empresa con sede en Estados Unidos está obteniendo un beneficio del 56 % sobre sus tenencias de BTC al precio actual.