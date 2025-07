Ethereum está construyendo la infraestructura para la próxima versión de Internet, según el director ejecutivo de Bitwise, Hunter Horsley, y eso podría llevar al ETH a alcanzar los 10.000 $ o más y seguir su camino como una de las criptomonedas que más ha subido.

Horsley afirmó que Ethereum y Bitcoin son activos fundamentalmente diferentes. Bitcoin es oro digital, una reserva de valor. Ethereum, por otro lado, se está convirtiendo en la capa fundamental de una economía digital descentralizada y además, es la reina entre las mejores altcoins.

Ethereum isn't competing with Bitcoin.

It's competing with web 2.0 and legacy financial services software —

We're going to move away from the "CoinMarketCap" era over the next 6-12 mo; away from the view that every crypto asset is the same, just diff mkt caps.

We're going to…

— Hunter Horsley (@HHorsley) July 13, 2025