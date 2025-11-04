Key Notes

El presidente Trump admitió que había sabido que Changpeng Zhao había sido víctima de una «caza de brujas» bajo la administración anterior.

Siete senadores demócratas, encabezados por Elizabeth Warren, enviaron una carta al Departamento de Justicia y al Tesoro cuestionando el indulto.

El presidente de los Estados Unidos hizo hincapié en que los negocios de sus hijos son independientes de los asuntos gubernamentales.

En una importante revelación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha negado conocer al fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ). Sus comentarios se producen una semana después de que la administración Trump concediera a CZ un indulto en el caso judicial de Binance, exchange de las mejores criptomonedas para invertir.

Donald Trump afirma que no conoce a Changpeng Zhao

Durante una entrevista en el programa 60 Minutes de CBS News emitido el 2 de noviembre, se le preguntó al presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre su decisión de indultar al cofundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ).

La presentadora Norah O’Donnell le preguntó a Trump por qué concedió el indulto a pesar de que los fiscales afirmaban que Zhao había causado «un daño significativo a la seguridad nacional de EE.UU.».

«Bien, ¿estás lista? No sé quién es», respondió Trump. Añadió que no recordaba haber conocido a Zhao y que «no tenía ni idea de quién era». El presidente Trump explicó además que le habían dicho que Zhao había sido objeto de una «caza de brujas» bajo la administración del expresidente Joe Biden quien, según él, se dedico a perseguir a varias de las mejores altcoins.

En el momento del indulto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la decisión. Describió el procesamiento de Zhao bajo la administración Biden como parte de una «guerra contra las criptomonedas con más futuro» más amplia. Además, Leavitt también desestimó las críticas de que el indulto estuviera influenciado por los intereses financieros personales del presidente Trump.

Tras el indulto de Changpeng Zhao la semana pasada, siete senadores demócratas enviaron una carta abierta el 28 de octubre a la fiscal general Pam Bondi y al secretario del Tesoro Scott Bessent. En ella expresaban su preocupación por el indulto concedido por el presidente Trump el 23 de octubre al fundador de Binance, Changpeng «CZ» Zhao.

Encabezados por la senadora Elizabeth Warren, los legisladores argumentaron que el indulto socava los esfuerzos de las fuerzas del orden federales y que podría haber estado influenciado por las supuestas conexiones financieras entre Binance y la empresa de criptomonedas de la familia Trump. Los legisladores han fijado el 4 de noviembre como fecha límite para que el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro expliquen cómo afecta el indulto de Zhao a las operaciones de las fuerzas del orden federales.

El presidente de EE.UU. sobre las empresas de criptomonedas de la familia Trump

Durante la entrevista con la CBS, el presidente Trump descartó las preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses. Recalcó que su prioridad es mantener a Estados Unidos «como número uno en las criptomonedas que más van a subir». Además, Trump explicó que las empresas de sus hijos eran totalmente independientes de los asuntos gubernamentales.

«A mis hijos les gusta. Me alegro de que sea así», dijo Trump. «Dirigen un negocio, no están en el Gobierno».

Trump también reiteró su apoyo a la industria de las nuevas criptomonedas, afirmando que Estados Unidos debe mantener su liderazgo en el sector para evitar que China y otros rivales globales tomen la delantera.

Incluso antes de CZ, la administración Trump suspendió una investigación por fraude contra el empresario criptográfico Justin Sun tras sus inversiones en la empresa de activos digitales de la familia Trump, World Liberty Financial.

Además, el presidente Trump también ha indultado a los fundadores de la plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX, que se enfrentaban a cargos de blanqueo de capitales, así como a Ross Ulbricht, fundador de Silk Road, un mercado de la web oscura.