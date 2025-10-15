Key Notes

Las nuevas ballenas de Bitcoin están sufriendo pérdidas no realizadas debido a la última corrección.

El indicador no muestra claramente hacia dónde se dirige el mercado.

Los ETF con sede en EEUU.

siguen sangrando a medida que Bitcoin vuelve a caer por debajo de los 112.000 dólares.

La incertidumbre en todo el mercado de las mejores criptomonedas para invertir y la caída bajista con altas liquidaciones no parecen haber terminado aún. Y ahora, las nuevas ballenas de Bitcoin probablemente llevarán la volatilidad un paso más allá.

El director ejecutivo de CryptoQuant, Ki Young Ju, compartió el gráfico de la ratio de beneficios no realizados de las nuevas ballenas de Bitcoin, que acaba de entrar en la zona de pérdidas, en una publicación de X el martes 14 de octubre.

Paper Bitcoin investors have just gone underwater. This doesn't tell us if it’s bullish or bearish, but one thing’s clear: volatility is coming. pic.twitter.com/SNtjSMYP3z — Ki Young Ju (@ki_young_ju) October 14, 2025

Según los datos, las nuevas ballenas de Bitcoin han comenzado a registrar pérdidas no realizadas, ya que el activo se ha desplomado desde su máximo histórico de 126.198 dólares. «Se avecina volatilidad que afectará también las mejores altcoins«, escribió Young Ju

El director ejecutivo de CryptoQuant afirmó que el indicador no puede predecir el próximo movimiento del mercado. En junio y julio de 2021, el ratio de beneficios no realizados en rojo para las nuevas ballenas de Bitcoin provocó una mayor acumulación, lo que empujó el precio de BTC por encima de un máximo histórico de 68 000 dólares.

En febrero de 2022, Bitcoin y el mercado de las criptomonedas más rentables experimentaron una fuerte venta masiva después de que el indicador se situara «por debajo del agua».

Uptober se convirtió en Octobear

Bitcoin ha entrado en una espiral bajista en medio de las expectativas de alta volatilidad. BTC cayó a 111.569 dólares hoy, 14 de octubre.

La venta masiva se produce después de que los fondos cotizados en bolsa de BTC al contado con sede en EE. UU. registraran una salida neta de 326,4 millones de dólares el 13 de octubre, según los datos de Farside Investors. Las salidas procedieron principalmente de GBTC, BITB y FBTC, mientras que IBIT de BlackRock registró una entrada de 60,4 millones de dólares.

La semana pasada, los productos de inversión basados en BTC aportaron una entrada neta de 2710 millones de dólares.

Los ETF al contado de Ethereum registraron una salida neta más profunda de 428,5 millones de dólares, liderada por la venta masiva de 310,1 millones de dólares de ETHA. ETH también cayó un 4 % hasta los 3990 dólares.

El 12 de octubre, Binance registró una entrada de USDT USDT$1,00 de aproximadamente 1400 millones de dólares, lo que finalmente aportó un impulso alcista al mercado que incluyó nuevas criptomonedas. Sin embargo, en las últimas 24 horas, la mayor bolsa de criptomonedas registró una salida neta de algo más de 190 millones de USDT, según los datos de CoinGlass.

Cuando las stablecoins abandonan las bolsas centralizadas, suele significar que los participantes en el mercado están experimentando miedo, incertidumbre y dudas. El sentimiento negativo, en consecuencia, daría lugar a ventas masivas en todo el mercado.