Key Notes

El mercado de las criptomonedas ha sumado más de 650.000 millones de dólares en 2025, lo que ha desencadenado una oleada de salidas a bolsa.

Gemini, Figure, Bullish y SOL Strategies son actualmente el centro de atención.

El entorno regulatorio estadounidense, favorable a las criptomonedas, está impulsando la confianza de los inversores.

El mercado de las criptomonedas ha ganado más de 650.000 millones de dólares en capitalización bursátil desde principios de año, lo que ha dado lugar a una oleada de salidas a bolsa de criptomonedas en este ciclo alcista. Las bolsas, las empresas de cadena de bloques y las empresas de tesorería están entrando cada vez más en los mercados públicos y atrayendo a inversores institucionales que buscan las criptomonedas más rentables.

El emisor de la moneda estable USDC, Circle, salió a bolsa a principios de 2025 y recaudó 1100 millones de dólares. Sus acciones se dispararon más de un 200 % en su debut, lo que inspiró a otras empresas de criptomonedas con más futuro a plantearse salir a bolsa.

El mes pasado, la bolsa Bullish, respaldada por Peter Thiel, recaudó 1100 millones de dólares en una oferta pública inicial, una cifra muy superior a la prevista.

Próximas salidas a bolsa de criptomonedas

Entre las salidas a bolsa más esperadas se encuentra la de la bolsa de criptomonedas Gemini, fundada por Cameron y Tyler Winklevoss. La empresa debutará esta semana y ha elevado su objetivo de salida a bolsa a 433 millones de dólares, con una valoración que se espera que supere los 3000 millones de dólares.

Las acciones se fijarán a un precio de entre 24 y 26 dólares por acción, frente al rango anterior de entre 17 y 19 dólares.

Del mismo modo, la empresa de crédito basada en blockchain Figure Technology Solutions Inc ha ampliado su oferta a 693 millones de dólares. Esto podría valorar la empresa en unos 4700 millones de dólares, una clara señal del entusiasmo de los inversores por las innovaciones de la cadena de bloques y las mejores altcoins.

El 9 de septiembre, SOL Strategies, conocida por sus inversiones centradas en SOL, cotizó oficialmente en el Nasdaq con el ticker STKE. La empresa posee actualmente 94 millones de dólares en SOL, que es una de las mejores criptomonedas para comprar este año.

Las regulaciones favorables impulsan el crecimiento

Este auge de las OPI se ve respaldado por un entorno normativo favorable a las criptomonedas en Estados Unidos este año. Desde que asumió el cargo en enero de este año, la administración del presidente Trump ha introducido varias iniciativas normativas destinadas a promover la innovación.

La SEC se ha alejado de su enfoque de aplicación estricta y ahora se centra en apoyar el crecimiento de la industria de las criptomonedas. Como parte de este cambio, lanzó el «Proyecto Crypto» para crear directrices claras para los activos digitales y cerró su anterior equipo de aplicación de la normativa sobre criptomonedas.

La agencia también ha cerrado casos contra varias empresas importantes del sector de las criptomonedas, como Gemini, Coinbase y Tron.

La reciente propuesta de Nasdaq de permitir la negociación de valores tokenizados podría integrar aún más los activos digitales con las finanzas tradicionales.

A medida que convergen el interés de los inversores y la claridad normativa, la ola de OPI de criptomonedas de 2025 señala la adopción generalizada de los activos digitales.