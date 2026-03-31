ONDO crypto sube en un mercado sangriento: ¿Franklin Templeton en juego?

La criptomoneda Ondo está cotizando a contracorriente. Mientras los mercados de criptomonedas en general sangran, ONDO está registrando una notable ganancia intradía, subiendo aproximadamente un +5% en el día y cotizando a 0,262 USD, mientras que la mayoría de las altcoins caen con fuerza. El catalizador parece ser institucional y el momento es deliberado. Una asociación recién anunciada con Franklin Templeton ha inyectado un impulso narrativo poco común a un token que, técnicamente hablando, todavía tiene un largo camino para su recuperación.

Ondo Finance y Franklin Templeton han confirmado una colaboración para tokenizar cinco de los fondos cotizados (ETF) de Franklin Templeton en la plataforma Ondo Global Markets. Los ETF tokenizados estarán dirigidos a inversores de múltiples regiones fuera de EE. UU., con casos de uso explícitos que abarcan colaterales DeFi e infraestructura financiera on-chain.

We’re excited to announce that Ondo has partnered with Franklin Templeton (@FTDA_US), one of the world’s largest asset managers with $1.7T AUM. Together, we’re bringing exposure to Franklin Templeton-managed investment products onchain through Ondo Global Markets. pic.twitter.com/vY2AqbiMm7 — Ondo Finance (@OndoFinance) March 25, 2026

El acuerdo posiciona a Ondo como el actor dominante en acciones tokenizadas; según se informa, el proyecto controla una participación mayoritaria de un mercado de acciones tokenizadas de aproximadamente 950 millones USD. El apetito institucional por la tokenización de activos del mundo real se ha estado gestando durante meses; esta asociación concreta esa tesis.

Si el precio puede mantener sus ganancias es una cuestión totalmente distinta para la criptomoneda ONDO, y los aspectos técnicos son más complicados de lo que sugieren los titulares.

(FUENTE: TradingView)

¿Puede la criptomoneda ONDO mantener su rally por encima de 0,26 USD esta semana?

En aproximadamente 0,286 USD, ONDO cotiza por encima de su SMA-20 y SMA-50, que convergen cerca de 0,2604 USD, un nivel que ahora sirve como el soporte estructural más inmediato. El contexto del volumen de 24 horas es significativo: ONDO ha procesado 185 millones USD en volumen mientras el precio oscilaba entre un mínimo de 0,2546 USD y un máximo de 0,2733 USD antes del tramo alcista de hoy, lo que sugiere que el movimiento no es pura espuma especulativa.

Sin embargo, los indicadores de impulso están enviando señales mixtas. El RSI diario se sitúa cerca de 52,8, modestamente positivo pero no extendido. El MACD muestra una señal de venta activa en el marco de tiempo diario, y el ADX es neutral, lo que indica una convicción de tendencia limitada. El Stoch RSI en 56,6 y el CCI en 41 son de neutrales a ligeramente elevados. La lectura de compra del BBP confirma el dominio de los compradores intradía, pero el entusiasmo de una sola sesión rara vez reescribe una tendencia más larga.

$ONDO once you see it, you can’t unsee it rumor has it that @OndoPerps is launching soon 👀 pic.twitter.com/YR7Nj2sHBp — wildly bullish (@wildlybullish) March 27, 2026

A partir de aquí son plausibles tres escenarios. Caso alcista: ONDO se mantiene por encima de los 0,26 USD, se consolida y la narrativa de Franklin Templeton mantiene la presión de compra hacia la resistencia de 0,293 USD. Caso base: el precio oscila entre 0,26 USD y 0,293 USD en una consolidación lateral mientras las señales mixtas impiden un quiebre decisivo.

Caso bajista: los 0,26 USD fallan como soporte; en ese escenario, el modelo de CoinCodex que proyecta una caída hacia 0,2062 USD para finales de mes se vuelve más creíble. La SMA-200 en 0,5168 USD sigue siendo un techo lejano, lo que subraya que el rally de hoy, por real que sea, sigue siendo un movimiento de contratendencia dentro de una estructura bajista más amplia. Los analistas de Hexn proyectan un objetivo a corto plazo de 0,2717 USD. El nivel de 0,269 USD es la línea más importante en este momento.

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LiquidChain pone la mira en el posicionamiento de primer movimiento mientras ONDO prueba sus límites estructurales

El rally de la criptomoneda ONDO es real, pero el cálculo alcista con una capitalización de mercado de 1.300 millones USD está limitado. Un token que ya ha superado la fase de descubrimiento de precios, que enfrenta aspectos técnicos bajistas a largo plazo y que necesita catalizadores institucionales solo para mantener el impulso, ofrece un perfil de riesgo diferente al de un proyecto que está empezando.

LiquidChain ($LIQUID) es un proyecto de infraestructura de Capa 3 construido en torno a un problema estructural específico: la liquidez fragmentada en Bitcoin, Ethereum y Solana. Su Capa de Liquidez Unificada fusiona los tres ecosistemas en un único entorno de ejecución, con una arquitectura de despliegue único que permite a los desarrolladores acceder a las tres redes sin tener que reconstruir la infraestructura por cadena.

La Liquidación Verificable y la Ejecución en un solo paso completan el conjunto de características principales. La preventa ha recaudado casi 624.000 USD hasta la fecha, con el token LIQUID actualmente a un precio de 0,01435 USD.

Visite el sitio web de la preventa de LiquidChain aquí.

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