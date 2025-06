OpenSea, un mercado de tokens no fungibles (NFT) con sede en Miami, ha registrado un notable repunte en el número de usuarios activos en su plataforma. Este avance supone una expansión de la empresa estadounidense y marca un repunte en la actividad en torno a los coleccionables digitales y memecoins.

Los datos de Dune Analytics muestran que OpenSea registró 467.322 usuarios activos en mayo. Se trata de aquellos que realizaron una o más transacciones en la plataforma NFT. Esto supuso la mayor base de usuarios activos mensuales desde mediados de 2023 e igualó los niveles observados entre mediados de 2022 y principios de 2023.

El reciente repunte de los usuarios activos de OpenSea podría atribuirse al lanzamiento oficial de OS2 y a las expectativas de recompensas de los usuarios. La beta privada de OS2 se lanzó en enero de 2025, con acceso anticipado para los titulares de Genesis NFT. OS2 introdujo una oportunidad única para explorar nuevas funciones, como una nueva pestaña de rasgos, una pestaña de exploración y herramientas de clasificación mejoradas.

También proporciona comentarios para mejorar la plataforma OpenSea. El OS2 de OpenSea se lanzó en versión beta abierta en febrero, con comercio de tokens y altcoins entre cadenas, una experiencia de usuario mejorada y un nuevo sistema de recompensas. Esto también supuso la introducción de XP, un nuevo programa de recompensas que incentiva la participación activa en la plataforma.

OS2 también cuenta con un sistema de recompensas renovado llamado Voyages, que otorga XP (como puntos de experiencia) por las actividades en la cadena. Mientras tanto, OS2 está totalmente operativo, y los usuarios intercambian tokens y NFT en 19 cadenas. También es compatible con los tokens fungibles de Solana y otras nuevas criptomonedas.

Los observadores del mercado ya imaginan que los resultados de junio en el mismo indicador podrían ser similares. Los expertos más optimistas prevén un número aún mayor de usuarios activos, ya que la cifra actual es de 236.091. En gran medida, el volumen de operaciones mensual en OpenSea no refleja el reciente aumento del interés.

Sigue siendo notablemente inferior a los niveles observados en 2021 y principios de 2022, justo antes de que el mercado de NFT experimentara una recesión. Para contextualizar, el volumen de operaciones mensual en enero de 2022 alcanzó un pico de más de 5000 millones de dólares, mientras que el de mayo de 2025 fue de solo 81 millones de dólares.

Por un lado, los usuarios esperan con interés el posible airdrop futuro del token nativo de OpenSea, el SEA.

Ha habido controversias en torno a este asunto, ya que los usuarios han expresado su descontento con el sistema de recompensas del airdrop. Con el lanzamiento de OS2 y XP, los usuarios esperan un aumento de su elegibilidad para el próximo airdrop del token nativo de la plataforma, el SEA.

Sin embargo, los miembros de la comunidad consideraron que el sistema XP no era favorable para los desarrolladores del ecosistema. También señalaron que fomenta prácticas poco éticas como el wash trading. El sistema también fue acusado de dar prioridad a la generación de comisiones frente al compromiso genuino.

The trading activity of the top Opensea $SEA airdrop farmers is absolutely crazy.

Let's take a look at DE777, the top XP farmer of the last 24 hours.

As soon as one of his bids is triggered, he immediately dumps the NFTs on the next farmer, sometimes within seconds of his bid… pic.twitter.com/q9MAT9XZrN

— wale.moca 🐳 (@waleswoosh) February 17, 2025