Los inversores en criptomonedas están vendiendo a pesar de los notables avances macroeconómicos.

Los grandes operadores están apostando fuerte por una posible subida.

Los inversores en Ethereum han acumulado más de 780 millones de dólares en los últimos dos días.

Según se informa, Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo comercial con China, el mayor fabricante del mundo.

Según un informe de la BBC del jueves 30 de octubre, el presidente estadounidense Donald Trump llegó a un acuerdo con el presidente chino Xi Jinping sobre los aranceles y las tierras raras en una reunión celebrada en Corea del Sur.

Aunque aún no se han revelado los detalles específicos del acuerdo comercial entre las dos principales economías, la BBC informa de que el «arancel sobre el fentanilo» se ha reducido del 20 % al 10 %.

¿En qué situación se encuentra el mercado de las criptomonedas?

El mercado de las mejores criptomonedas para invertir sufrió una sangría el 11 de octubre, con liquidaciones que alcanzaron los 19.350 millones de dólares, después de que Trump amenazara con aumentar los aranceles a China en un 100 % adicional.

Sin embargo, con el acuerdo comercial, el mercado no está experimentando una reacción repentina, ya que los operadores e inversores siguen mostrando signos de incertidumbre.

Además, la Reserva Federal de EE. UU. recortó los tipos de interés en un 0,25 % el miércoles 29 de octubre, según informó Coinspeaker. La Fed también insinuó que pondría fin al endurecimiento cuantitativo antes del 1 de diciembre.

La reducción de los aranceles y la bajada de los tipos de interés podrían estabilizar las cadenas de suministro globales y locales, y aumentar potencialmente el apetito por las inversiones de alto riesgo como lo son las últimas preventas de criptomonedas.

Cuando la Fed recorta los tipos, los costes de financiación bajan, la liquidez aumenta y los inversores buscan activos de mayor rendimiento, lo que también podría significar un riesgo relativamente mayor.

Históricamente, las bajadas de tipos han empujado el dinero de los bonos y el efectivo hacia activos de riesgo como Bitcoin, Ethereum, las acciones tecnológicas y nuevas criptomonedas.

Esta vez, el mercado ha ido en sentido contrario.

El FUD en las criptomonedas

La capitalización del mercado de las criptomonedas con más futuro ha descendido un 1,4 % en las últimas 24 horas, situándose actualmente en 3,76 billones de dólares, a pesar de la bajada de tipos de la Fed, según los datos de CoinMarketCap.

Además, los datos de CMC muestran que la confianza de los inversores ha caído de un 42 neutral a un 34, lo que indica miedo, incertidumbre y duda.

Las liquidaciones totales de criptomonedas con más potencial aumentaron un 53 % hasta alcanzar los 822 millones de dólares, según los datos de CoinGlass. La mayoría de las posiciones eliminadas, por valor de 651 millones de dólares, son posiciones largas. Operadores que esperaban un impulso alcista.

Por otro lado, el analista Ali Martínez publicó que los inversores de Ethereum dólares retiraron más de 200 000 ETH de las bolsas de criptomonedas centralizadas los días 28 y 29 de octubre.

200,000 Ethereum $ETH, worth $780 million, have been withdrawn from exchanges in the last 48 hours! pic.twitter.com/zI8juUBwg4 — Ali (@ali_charts) October 30, 2025

Según Lookonchain, las ballenas siguen apostando por Bitcoin y el impulso alcista de Ethereum.

Despite the market downturn, many whales remain bullish and are going long! • Trader 0x9553 opened his first position on #Hyperliquid — a 40x long on 179.59 $BTC($19.94M). • New wallet 0x6988 deposited 1.95M $USDC on #Hyperliquid and opened a 25x long on 4,743 $ETH($18.71M).… pic.twitter.com/HXf7YfbvoO — Lookonchain (@lookonchain) October 30, 2025

El aumento de las posiciones largas de las ballenas, como señala Lookonchain, podría desencadenar un sentimiento positivo entre los inversores minoristas. Sin embargo, si las liquidaciones largas siguen aumentando, el mercado de las criptomonedas podría sumirse en otra consolidación bajista o incluso en una sangría.

Es importante señalar que la bajada de tipos y el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China probablemente traerán entradas a los mercados financieros, incluidas las criptomonedas.