El mercado de criptomonedas ha sufrido su cuarta mayor purga de los últimos 90 días. Más de 311.000 inversores han visto sus cuentas liquidadas mientras el Bitcoin perforaba los 70.000 dólares, arrastrando a Ethereum y Solana a una zona de mercado bajista.

La volatilidad extrema ha regresado con una fuerza devastadora. En las últimas 24 horas, una «cascada de liquidaciones» ha borrado 1.450 millones de dólares del mapa cripto, afectando principalmente a aquellos operadores que apostaban por un rebote alcista. Este evento representa el cuarto «flush» más grande en un periodo de tres meses, solo superado por los desplomes de finales de enero y noviembre de 2025.

El epicentro del seísmo se situó en el Bitcoin (BTC), que concentró 738,8 millones de dólares en liquidaciones —el doble que Ethereum—, tras una caída acelerada que lo llevó a tocar mínimos de 65.938 dólares, niveles no vistos desde antes de la victoria de Trump en 2024.

Un «Long Squeeze» fulminante

La mayoría de las liquidaciones (1.240 millones) procedieron de posiciones largas (longs). Los operadores, que esperaban que el soporte de los 70.000 dólares aguantara, se vieron atrapados en un movimiento coordinado de ventas que forzó cierres automáticos de márgenes en exchanges como Binance y Hyperliquid.

Ethereum (ETH) : Sufrió liquidaciones por valor de 337 millones de dólares, cayendo por debajo de los 2.000 dólares por primera vez en meses.

: Sufrió liquidaciones por valor de 337 millones de dólares, cayendo por debajo de los 2.000 dólares por primera vez en meses. Solana (SOL): Registró 77 millones en pérdidas forzadas, situándose en el entorno de los 80 dólares tras perder un soporte clave.

Los «profetas del desastre» ganan terreno

El sentimiento de mercado ha girado hacia el pesimismo absoluto. El inversor Michael Burry, famoso por predecir la crisis de 2008, ha lanzado una advertencia sombría: el Bitcoin podría estar replicando su colapso de 2021-2022, con un objetivo técnico que sitúa el precio en los 50.000 dólares o incluso menos.

Por su parte, el analista PlanB, aunque mantiene su fe en los ciclos de 4 años, ha reconocido que el escenario más pesimista —una caída del 80% desde máximos— es ahora una posibilidad matemática si la estructura de mercado no se recupera de inmediato.

Causas macro: El «Efecto Warsh» y el colapso de los metales

Los analistas de Julius Baer y otros centros de investigación señalan que el nombramiento de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed ha inyectado miedo en los activos de riesgo. El mercado teme una reducción agresiva del balance de la Reserva Federal (hawk), lo que está drenando la liquidez que alimentó el rally de 2025.

Esta falta de apetito por el riesgo también ha golpeado a los metales preciosos: la plata vivió recientemente su peor día histórico con una caída del 16%, y el oro registró su mayor descenso diario desde 1983. En este 2026, el Bitcoin no está actuando como refugio, sino como un activo de «beta alta» que amplifica las pérdidas de Wall Street.

