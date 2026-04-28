PENGU se fortalece tras el acuerdo con Paxos y reaviva la búsqueda de nuevas meme coins

Martes, 28 de abril de 2026 – Pudgy Penguins vuelve a captar atención en el mercado cripto después de que su token PENGU avanzara 31% en la última semana y 60% en los últimos 30 días. El detonante más reciente ha sido su acuerdo con Paxos, una alianza que amplía el acceso al activo a más de 500 millones de inversores a través de grandes plataformas de trading y añade soporte directo por parte de la firma de corretaje.

La lectura del mercado es clara: incluso en un contexto más difícil para los activos de riesgo, las meme coins con marca reconocible, comunidad activa y señales de utilidad siguen encontrando flujo de capital. En ese escenario, parte del interés también se está desplazando hacia apuestas en fase temprana como Maxi Doge (MAXI), cuya preventa apunta al umbral de $5 millones dentro del próximo mes.

Paxos da a PENGU una vía de distribución más amplia

La colaboración con Paxos representa un paso relevante para el ecosistema de Pudgy Penguins porque no solo expande la distribución, sino que incorpora una capa de infraestructura regulada que podría favorecer una adopción más amplia entre holders e inversores. Tras el anuncio, PENGU subió cerca de 5% en las últimas 24 horas, acumula ganancias semanales de 31%, cotiza cerca de $0.010 y muestra un incremento diario de volumen de 25%.

El movimiento no llega aislado. PENGU venía mostrando fortaleza técnica, respetando niveles clave y avanzando dentro de una tendencia alcista en las últimas semanas. A esto se suma el buen tono del segmento NFT del proyecto, que ha contribuido a su mejor comportamiento relativo frente a otras meme coins.

Analistas on-chain y de mercado han seguido de cerca la EMA de 200 días como zona decisiva, una referencia que por ahora se mantiene firme y respalda la tesis de continuidad alcista en marcos temporales más amplios.

El analista Altcoin Sherpa comentó recientemente en X que PENGU está “subiendo mucho más” mientras se sitúa justo sobre su EMA de 200 días. Su visión general sigue siendo alcista en temporalidades amplias, aunque también mantiene una postura de cautela para quienes operan en los niveles actuales.

$PENGU moving much higher…love to see it. Would be cautious at firing at this current level if you're actively trading but if you just have a higher time frame point of view on it, it should still do pretty well. 200d EMA right here. I'm still bullish on this one https://t.co/Riv37aU2kF pic.twitter.com/IQAgABpfw1 — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) April 27, 2026

El rally de PENGU reactiva el apetito por entradas tempranas

Cuando una meme coin consolida narrativa, soporte técnico y expansión de ecosistema, suele producirse un efecto de arrastre sobre el resto del sector. Eso es precisamente lo que varios traders están observando ahora: capital fresco buscando proyectos con comunidad fuerte y catalizadores próximos, pero todavía en etapas de precio más bajas.

Entre los nombres que están captando atención aparece Maxi Doge (MAXI), un proyecto que se presenta como una apuesta meme de perfil degen, centrada en una mascota Shiba Inu culturista vinculada a la cultura del trading con máximo apalancamiento y sin stop-losses. Su propuesta mezcla humor y narrativa de alto riesgo con elementos de utilidad como staking, concursos comunitarios orientados al mejor ROI, eventos ligados a plataformas de futuros y un Maxi Fund enfocado en ampliar exposición y favorecer pumps.

La preventa suma ya $4.76 millones y se encuentra cerca de la marca de $5 millones. Además, el próximo aumento de precio está previsto en menos de dos días, mientras que el objetivo total de recaudación se sitúa en $10 millones. El precio actual es de $0.00028150 por MAXI, y el 40% del suministro total está reservado para compradores de preventa.

ONLY 1 TOP DOG THIS CYCLE. pic.twitter.com/IUDUZlpUH0 — MaxiDoge (@MaxiDoge_) April 21, 2026

Maxi Doge acelera su preventa con staking y pagos flexibles

La compra de tokens MAXI puede hacerse desde el sitio oficial de la preventa de Maxi Doge conectando una wallet mediante el widget integrado. Los usuarios pueden adquirir el token con ETH, BNB, USDT o USDC, y también existe la opción de pagar con tarjeta bancaria.

El proceso también funciona mediante la app de Best Wallet, disponible gratis en la Apple App Store y en Google Play. Una vez finalizada la preventa, los tokens podrán reclamarse.

A su precio actual de $0.00028150, MAXI ofrece además staking con un APY de hasta 66% a través de su pool de recompensas diarias, dando a los holders una vía para acumular más tokens mientras esperan futuras cotizaciones en exchanges.

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