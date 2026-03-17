PEPE sube más de un 18% y reaviva el interés por las meme coins mientras avanza la preventa de Maxi Doge

Lunes, 16 de marzo de 2026 – La meme coin PEPE, inspirada en una rana, ha subido más de un 18% en las últimas 24 horas, dando nuevo impulso al sector de las meme coins, mientras los traders más atentos intentan averiguar qué token podría despegar después. El volumen total de trading de meme coins ha aumentado un 60% hasta ahora, superando los $4.52 billion, mientras la capitalización de mercado del nicho ha recuperado el nivel de $32 billion.

Como el espacio cripto de las meme coins sigue estando dominado por la narrativa de las “dog coins”, los tokens relacionados están captando aún más atención. Si ampliamos un poco la perspectiva, Dogecoin sube un 11% en la semana (tras una ganancia diaria del 4.1%), mientras Shiba Inu se ha disparado un 17.6%, Bonk ha avanzado un 15.9% y FLOKI sube un 14.45%.

Esa misma ola de entusiasmo ya se está trasladando a proyectos más nuevos, especialmente preventas como Maxi Doge (MAXI), que ha registrado avances constantes incluso durante los momentos turbulentos previos al último rally alcista.

Tras recaudar $4.68 million y generar un fuerte impulso en la comunidad, MAXI podría potencialmente superar a las meme coins más conocidas tras su evento de generación de tokens, que probablemente tendrá lugar en los próximos meses.

Vuelve el interés por las meme coins mientras PEPE registra ganancias impresionantes

Tras semanas de miedo extremo provocado por el conflicto en Irán, los precios del petróleo y las preocupaciones macroeconómicas, el repunte repentino del mercado cripto de anoche tomó por sorpresa a la mayoría de los traders. Por eso, ahora tantos compradores se apresuran a destinar sus fondos a tokens con mejor rendimiento como PEPE, que logró retornos de dos dígitos en cuestión de horas.

Para los traders veteranos de meme coins, este tipo de movimiento de precios —semanas de lateralidad seguidas de una explosión repentina— es algo habitual. La historia ya muestra que los compradores que se posicionan temprano en tokens con alto potencial consiguen las mayores ganancias posibles y reducen el riesgo de entrar por FOMO cuando el precio alcanza su pico máximo.

Según el trader Steph Is Crypto, el último movimiento de PEPE podría dar lugar a una ruptura técnica clave e incluso impulsar ganancias de hasta un 606%, con grandes compradores que potencialmente podrían convertirse en “nuevos millonarios”.

This upcoming $PEPE breakout will create many fresh new millionaires! 👀 pic.twitter.com/9RSYR0SrFH — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) March 16, 2026

Por supuesto, es importante tomar este tipo de sentimiento con cautela, especialmente porque PEPE tendrá que romper varios niveles clave de resistencia para registrar las ganancias que predice Steph Is Crypto, y el tamaño de la posición determinará el valor real de esos retornos.

Sin embargo, los tokens de baja y micro capitalización naturalmente tienen la posibilidad de registrar ganancias mucho mayores que PEPE, porque la capitalización de mercado de $1.62 billion de la popular moneda rana significa que harán falta entradas de capital extremas para impulsar su precio con fuerza al alza.

Por otro lado, los tokens en preventa como Maxi Doge (MAXI) todavía no han comenzado a cotizar en exchanges, y el calendario de preventa de MAXI incluye aumentos graduales de precio ya integrados en la propia campaña de venta.

Como veremos a continuación, la utilidad fundamental del token también da a los compradores buenas razones para mantener sus MAXI a largo plazo, reduciendo la oferta incluso a medida que aumenta la demanda.

La preventa de Maxi Doge avanza con rapidez con incentivos únicos

Mientras la mayoría de las nuevas dog coins hacen poco más que clonar un token ya existente, Maxi Doge (MAXI) toma el clásico meme de Shiba Inu y le da un giro agresivo y de alta energía. El proyecto gira en torno a un personaje Doge culturista, centrado en maximizar ganancias, adoptar estrategias de trading degen y buscar operaciones con alto apalancamiento.

Pero más allá de su branding divertido, la mecánica principal de MAXI está diseñada para impulsar una participación real, incluso mientras la preventa sigue en marcha. Los compradores de MAXI pueden hacer staking de sus monedas tan pronto como se confirme su compra, con una tasa APY dinámica del 67% disponible hoy.

El proyecto también ha comunicado planes para torneos de trading gamificados, concursos para la comunidad e incluso alianzas con grandes plataformas de trading de futuros, donde MAXI podría negociarse con un apalancamiento de hasta 1000x.

ONLY CHADS SURVIVE THE TRENCHES pic.twitter.com/fHyHNtoorw — MaxiDoge (@MaxiDoge_) March 10, 2026

El precio de MAXI subirá dentro de los próximos dos días, pero por ahora está valorado en $0.0002809, y el proyecto ya ha recaudado más de $4.68 million.

La oferta total de MAXI también está limitada a 150.24 billion tokens, lo que evita la inflación interminable que perjudica a muchos otros proyectos meme y da a los primeros compradores una oportunidad más clara de beneficiarse de una posible subida.

Ya se han completado auditorías tempranas del smart contract por parte de Coinsult y SolidProof, y la estrategia de tokenomics de Maxi Doge incluye la creación de un “Maxi Fund”, que asignará el 25% de la oferta a campañas de marketing de alto perfil y colaboraciones con influencers.

Cómo participar ahora mismo en la preventa de Maxi Doge

Si la idea de entrar en una preventa te parece intimidante, esta vez no tienes de qué preocuparte. Solo tienes que ir al sitio web oficial de Maxi Doge, conectar tu wallet e intercambiar ETH, BNB, USDT o USDC por MAXI para participar en unos pocos clics.

También tendrás la opción de hacer staking con tus MAXI para obtener un 67% APY, y puedes completar tu compra con tarjeta bancaria en lugar de cripto si prefieres esa vía.

La app de Best Wallet (disponible a través de Google Play y la Apple App Store) ha incluido la preventa de MAXI en su sección “Upcoming Tokens”, ofreciendo otra alternativa para los usuarios móviles.

Para mantenerte al día sobre las etapas finales de la preventa de Maxi Doge y los planes de lanzamiento del equipo, asegúrate de seguir a Maxi Doge en X y unirte a su canal de Telegram.

Visita Maxi Doge Token.