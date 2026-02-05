El veterano economista Peter Brandt ha lanzado una voz de alarma sobre el Bitcoin, identificando un patrón de «ventas de campaña» coordinadas por grandes instituciones. Según el analista, este movimiento técnico podría forzar una caída adicional del 10%, borrando los soportes actuales mientras Wall Street retira su liquidez de los ETFs.

El desplome del Bitcoin no parece haber encontrado su suelo definitivo. Tras perder un 8% en las últimas 24 horas, la criptomoneda reina cotiza en el entorno de los 70.500 dólares, acumulando una sangría de medio billón de dólares en capitalización de mercado en menos de un mes. Para Peter Brandt, una leyenda del trading con décadas de experiencia, lo que estamos viendo no es un pánico minorista, sino una salida institucional estratégica y «coordinada».

Brandt ha destacado que el Bitcoin ha registrado ocho días consecutivos de mínimos y máximos decrecientes, un patrón que define como «ventas de campaña» (campaign selling). En su análisis, este comportamiento suele preceder a una capitulación final; en este caso, el objetivo bajista se sitúa en los 63.800 dólares.

El «Frenazo» institucional: de compradores netos a vendedores

La estructura del mercado en este inicio de 2026 es significativamente más débil que en ciclos anteriores. Los datos de CryptoQuant sugieren que este críptoinvierno es más agresivo que el de 2022, con una caída del 23% en solo 83 días tras perder la media móvil de 365 días.

El gran cambio reside en los ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU., que han pasado de ser el motor del rally a un lastre de presión vendedora:

Déficit de demanda : Mientras que a estas alturas de 2025 los ETFs habían acumulado 46.000 BTC, en 2026 han vendido netamente unos 10.600 BTC. Esto crea una brecha de demanda de 56.000 BTC respecto al año pasado.

: Mientras que a estas alturas de 2025 los ETFs habían acumulado 46.000 BTC, en 2026 han vendido netamente unos 10.600 BTC. Esto crea una brecha de demanda de 56.000 BTC respecto al año pasado. Fuga en BlackRock: Solo en la sesión del 4 de febrero, el fondo IBIT de BlackRock registró salidas por valor de 373 millones de dólares, la mayor parte de un éxodo total de 545 millones en el sector.

Análisis Técnico: ¿Estamos en un mercado bajista oficial?

El Bitcoin está luchando por no perder el soporte psicológico de los 70.000 dólares. Las liquidaciones masivas ya han afectado a más de 150.000 operadores, con 400 millones de dólares evaporados en un solo día en posiciones y futuros de Bitcoin.

Bear market assessment.

La caída de las acciones mineras, que han sufrido descensos de doble dígito, actúa como un indicador adelantado de la falta de rentabilidad y confianza en el sector. Con la liquidez huyendo hacia activos «refugio» como el oro —que sigue en máximos—, el Bitcoin se enfrenta a una prueba de fuego: demostrar que puede mantener el valor de ciclo anterior (los 60.000 dólares) o confirmar que el críptoinvierno de 2026 será el más duro de su historia.

