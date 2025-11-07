Key Notes

El analista Ali Martínez predijo una caída hasta los 0,00000185 dólares, lo que supone un descenso del 67 %.

PEPE lucha por mantenerse cerca del soporte clave de 0,0000055 dólares tras una caída anual del 72,5 %.

La participación de la comunidad en X se dispara a pesar del débil sentimiento del mercado.

El popular token criptográfico y una de las mejores memecoins, PEPE, ha comenzado noviembre con mal pie. El token ha caído casi un 20 % en la última semana y actualmente está poniendo a prueba un nivel de soporte clave. Aunque algunos operadores esperan que esto marque el fondo definitivo antes de un repunte, el analista Ali Martínez ha lanzado una severa advertencia.

Según la reciente publicación de Martínez en X, PEPE ha estado formando un patrón de cabeza y hombros desde noviembre del año pasado. Él cree que el patrón ya se ha completado, con PEPE rompiendo a la baja.

Martínez predijo un precio objetivo de 0,00000185 dólares para la moneda meme, lo que significa una fuerte caída del 67 % desde los niveles actuales.

PEPE, considerados por muchos, una de las mejores criptomonedas para invertir, ha tenido un rendimiento inferior al de otras memecoins de Solana en 2025, con una caída de más del 72,5 % en lo que va de año. En el momento de redactar este artículo, se está estabilizando cerca de una zona de soporte clave en torno a los 0,0000055 dólares. El token se cotiza actualmente en torno a los 0,0000056 dólares, con un volumen de negociación diario que ha descendido un 50 %.

¿La caída del interés abierto es una buena o una mala señal?

Los datos de CoinGlass muestran que el interés abierto en los futuros de PEPE ha caído a su nivel más bajo desde abril, lo que indica que muchos operadores se mantienen actualmente al margen del mercado.

Sin embargo, algunos ven esto como una posible configuración para una fuerte recuperación. Es interesante señalar que la última vez que el interés abierto cayó a niveles similares, PEPE se recuperó más de un 150 % y esto atrajo a los inversores que buscan qué criptomoneda comprar.

Una ballena de PEPE se mantiene optimista y señala que, si el precio sube hasta el nivel de 0,0000090 dólares, podría desencadenar un nuevo impulso comprador. Según su análisis, una subida sostenida por encima de 0,000012 $ podría desencadenar una recuperación a gran escala con un aumento hasta 0,000025 $.

En medio de la reciente subida de precios, la comunidad Pepe mostró una notable resistencia los días 5 y 6 de noviembre. Generó más de 44.000 interacciones en X a través de memes, saludos y publicaciones que celebraban la moneda con temática de ranas.

PEPENODE apuesta por una larga estancia en medio de la caída del precio de PEPE y recauda 2 millones de dólares

Mientras que PEPE se enfrenta a unas perspectivas bajistas, PepeNode (PEPENODE) , está redefiniendo la minería de criptomonedas haciéndola accesible, atractiva y divertida. El proyecto ya ha recaudado más de 2 millones de dólares en su preventa en curso y ha recompensado a los primeros inversores con unos impresionantes rendimientos del 626 %.

PepeNode permite a los usuarios construir y gestionar su propio imperio minero virtual sin necesidad de costosos equipos de minería ni configuraciones técnicas. Los jugadores pueden crear salas de servidores digitales, comprar nodos de minería y mejorar las instalaciones para aumentar su potencia minera: todo ello dentro de una simulación totalmente gamificada.

Cada nodo aporta potencia de hash a este ecosistema virtual, lo que permite a los participantes minar monedas meme de una forma lúdica y simplificada.

Basado en la cadena de bloques Ethereum, PEPENODE utiliza un modelo de tokens deflacionario en el que el 70 % de los tokens gastados en actualizaciones de nodos se queman de forma permanente. Esto reduce la oferta con el tiempo, lo que puede provocar un aumento de los precios.

Los primeros titulares también obtienen acceso a bonificaciones, recompensas en la tabla de clasificación e incentivos a largo plazo, incluyendo recompensas anuales por participación del 626 %.

Los primeros titulares también obtienen acceso a bonificaciones, recompensas en la tabla de clasificación e incentivos a largo plazo, incluyendo recompensas anuales por participación del 626 %.