Como es habitual en él, Robert Kiyosaki, autor de Padre rico, padre pobre, ha compartido sus opiniones sobre las perspectivas de Bitcoin entre otras cuestiones financieras. En lo que podría considerarse una postura optimista, el emprendedor en serie prevé que la mayor criptomoneda por capitalización de mercado alcanzará el millón de dólares en poco tiempo.

Kiyosaki se ha pronunciado recientemente en la red social X para predecir que el precio de Bitcoin podría alcanzar el millón de dólares en 2030. Aunque se trata de una proyección ambiciosa, no es imposible, sobre todo si se tienen en cuenta los movimientos del precio de la moneda a lo largo de los años junto con otras de las criptomonedas que más han subido.

Cuando Bitcoin se introdujo por primera vez en 2009, su valor de mercado era de 0 dólares. Pronto alcanzó los 0,1 dólares y luego los 0,2 dólares, pero no llegó a 1 dólar al final de ese año. Como parte de sus tendencias de crecimiento únicas, la moneda registró un crecimiento de más del 400 % en 2010. La moneda ha crecido significativamente desde ese nivel hasta cotizar ahora cerca de los 104K dólares.

Para alcanzar el millón de dólares, tal y como prevé Robert Kiyosaki, la criptomoneda insignia tendría que registrar un aumento del 895 %. Este aumento se puede lograr en un plazo de cinco años, pero debe verse catalizado por varios factores y acontecimientos, entre ellos otra reducción a la mitad de bitcoin. Vale destacar que si esta predicción se confirma, podría beneficiar a muchas de las preventas de criptomonedas que hay hoy en día.

PRICE vs QUANTITY

Poor people focus on price.

Rich people on quantity.

I do not care much about the spot price of gold or silver.

I do care about how many ounces of gold and silver I control.

The same with Bitcoin. While I watch the price of Bitcoin I focus on how many…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 18, 2025