Predicción del precio de Bitcoin: un veterano teme por el futuro de Bitcoin

El veterano gestor de fondos Mark Yusko, de Morgan Creek Capital, ha emitido una cruda advertencia sobre la salud estructural del mercado de criptomonedas, advirtiendo que enfrenta un momento crítico ante los próximos cambios regulatorios. El precio de Bitcoin cotiza actualmente en torno a los 66.000 USD, recuperándose favorablemente de su reciente caída.

Yusko sostiene que el mercado está subestimando el impacto potencial de la próxima Ley CLARITY.

La advertencia surge tras la acción del precio de Bitcoin, que se consolida justo por debajo de niveles clave de resistencia. La incapacidad del activo para recuperar terreno más alto está generando temores de que no mantener el soporte actual podría desencadenar otro deslizamiento hacia la zona de los 63.000 USD.

Esta debilidad técnica coincide con un entorno macroeconómico definido por el marco de alto riesgo «Crypto Regulation 2026» que se está finalizando en Washington.

Odds of Clarity Act passing in 2026 have just fallen from 72% down to 42% Seems like they're just playing games… pic.twitter.com/ij4nSUKRp2 — Dan Gambardello (@dangambardello) February 23, 2026

La advertencia estructural de Mark Yusko para el precio de Bitcoin

Mark Yusko, defensor de los activos digitales desde hace mucho tiempo, ha cambiado su tono en las últimas semanas, expresando que está «más preocupado que nunca» sobre el futuro a corto plazo del activo. Al hablar sobre la integridad estructural del mercado, Yusko enfatizó que, si bien Bitcoin ha sobrevivido antes a colapsos de exchanges y a duros mercados bajistas, la configuración actual presenta un desafío único. Su tesis central se basa en la idea de que el mercado no está descontando la fricción que surgirá de la implementación de la Ley CLARITY y los movimientos legislativos relacionados.

Yusko plantea que la transición a un entorno totalmente regulado en 2026 puede forzar una dislocación de liquidez temporal pero severa. A diferencia de ciclos anteriores donde las caídas eran oportunidades de compra claras, el fundador de Morgan Creek Capital sugiere que la actualización proactiva de los marcos regulatorios suele crear un periodo de inactividad o declive antes de que el capital institucional pueda comprometerse plenamente.

Esta postura cautelosa coincide con otras voces institucionales que argumentan que el mercado está «librando la última guerra» respecto a los impulsores de precios, ignorando los cambios existenciales en la forma en que los criptoactivos serán clasificados y liquidados.

Análisis del precio de Bitcoin: resistencia en 69.000 USD y el camino a los 63.000 USD

Desde una perspectiva técnica, la acción del precio valida la cautela fundamental. Bitcoin se encuentra actualmente estancado por debajo de un nivel de resistencia de BTC formidable en los 69.000-71.000 USD. Múltiples intentos de romper este techo han encontrado una presión de venta distinta, lo que indica un probable agotamiento entre los compradores.

Bitcoin cotiza actualmente a 66.970 USD, lo que refleja un fuerte repunte intradiario de alrededor del 4-5%, en medio de un impulso de recuperación tras las recientes caídas.

La próxima resistencia se encuentra cerca de los 69.000 USD, donde los máximos recientes y las barreras psicológicas han limitado el avance.

Si el impulso no continúa, es posible una nueva prueba del nivel de los 63.000 USD. Esta zona es crítica; las perspectivas técnicas indican que perder el soporte de 60.000-63.000 USD podría abrir la puerta a una caída mucho más pronunciada, probando potencialmente la barrera psicológica de los 60.000 USD.

Los flujos de ETF y el sentimiento señalan cautela ante la decisión regulatoria

Respaldando el escenario bajista se encuentran los últimos datos sobre flujos de fondos. Los ETFs de Bitcoin al contado han registrado una reversión notable en el sentimiento, con semanas de salidas netas. Este retroceso del capital institucional sugiere que el «dinero inteligente» está prestando atención a las advertencias sobre la incertidumbre regulatoria.

Los ETFs de Bitcoin finalmente están registrando un flujo neto positivo hoy, pero ¿continuará esta tendencia?

Las métricas de sentimiento han seguido esta cautela institucional. Las salidas de los ETF y las lecturas de miedo extremo en los índices de sentimiento resaltan una estructura de mercado frágil.

