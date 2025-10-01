Predicción del precio de Bonk: doble suelo y señal de sobreventa, la entrada perfecta para un repunte del 100%

Key Notes

El token está poniendo a prueba una zona de soporte clave que coincide con múltiples confluencias técnicas, lo que sugiere que la presión vendedora podría estar aflojando.

Los grandes tenedores han estado acumulando activamente BONK, adquiriendo según se informa alrededor de 80.000 millones de tokens, lo que refuerza aún más el potencial alcista del mercado.

Análisis del precio: doble suelo, triángulo simétrico y potencial al alza

En el gráfico diario, el par BONK/USD se encuentra consolidándose dentro de un triángulo simétrico, una formación que suele preceder a una ruptura.

Además, otro acontecimiento destacable es la formación de un patrón de doble suelo cerca de la zona de soporte, una señal de reversión clásica que indica un posible agotamiento de la presión vendedora.

Actualmente cotizando en torno a los 0,00001889 dólares, BONK se sitúa cerca del vértice del triángulo. Si el patrón de doble suelo se materializa y el precio supera la línea de resistencia descendente, entran en juego objetivos alcistas, con un nivel clave situado en torno a los 0,0000376 dólares, lo que representaría un potencial de subida superior al 100%.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra en 37,35, señalando condiciones de sobreventa y respaldando la probabilidad de un rebote. Si bien el MACD todavía no ha producido un cruce alcista, hay señales de convergencia que podrían favorecer un impulso ascendente en caso de confirmarse.

Por otro lado, una ruptura por debajo de la línea de tendencia de soporte ascendente invalidaría el escenario alcista, abriendo la puerta a un posible descenso hacia los 0,00000696 dólares, un nivel que coincide con zonas de demanda anteriores. Esto supondría una caída significativa de más del 64%.

¿Se avecina un repunte del 100%?

BONK se encuentra en un momento importante. La combinación de triángulo simétrico, formación de doble suelo e indicadores de sobreventa apunta hacia una posible ruptura.

Los operadores deberían vigilar atentamente los picos de volumen y las rupturas de resistencia, ya que un movimiento confirmado podría preparar el terreno para un repunte masivo superior al 100%.

Mientras BONK contempla la ruptura, una nueva preventa de Doge recauda 2,6 millones de dólares

Con BONK mirando hacia un repunte del 100%, Maxi Doge ($MAXI) está destacando como una de las mejores memecoins: tiene una energía que combina el comercio de criptomonedas con una cultura de disciplina, fuerza y motivación.

Inspirado en una versión musculosa de Doge centrada en el gimnasio, el proyecto hace hincapié en la persistencia, la confianza y la intensidad, animando a su comunidad a abordar tanto el fitness como el trading con determinación.

El objetivo principal de Maxi Doge es empoderar a los operadores individuales que aspiran a ganancias importantes pero que quizá no cuenten con los recursos de los actores institucionales.

A través de una sólida identidad impulsada por memes, $MAXI motiva a los poseedores a ser audaces y comprometidos, tratando tanto los entrenamientos como las estrategias de mercado con el mismo nivel de intensidad.

Los poseedores de Maxi Doge pueden poner en staking sus tokens para obtener recompensas automatizadas diarias y participar en competiciones de trading semanales y torneos gamificados a través de plataformas de futuros asociadas.

Un fondo Maxi dedicado garantiza la liquidez y respalda el marketing, mientras que el humor del proyecto y sus llamativos elementos visuales con temática de gimnasio ayudan a atraer nuevos participantes y refuerzan su identidad.

Cabe destacar que los primeros patrocinadores del proyecto pueden obtener recompensas de staking anuales de hasta el 129% tras adquirir tokens a través de un monedero compatible, como Best Wallet.

Para comprar Maxi Doge antes del próximo incremento de precio, puedes visitar el sitio web oficial de Maxi Doge y conectar tu monedero.