Predicción del precio de PEPE: el volumen se triplica, las ballenas entran en escena.

El token meme PEPE ha vuelto a acaparar la atención después de que su cotización se disparase más de un 6 % en menos de 24 horas, con una actividad comercial que se ha multiplicado de forma espectacular.

Durante el repunte, el token saltó desde los 0,000009138 dólares, rozando brevemente la resistencia en 0,000009681 dólares antes de consolidarse cerca de los 0,000009600 dólares, según reflejan los datos de CoinMarketCap.

Incremento del volumen y movimientos de las ballenas

El volumen diario de operaciones alcanzó los 5,61 billones de tokens, casi el triple de la media mensual de 1,89 billones. Según Nansen, este aumento llegó tras una intensa acumulación por parte de las grandes ballenas: las cien direcciones de Ethereum no vinculadas a casas de cambio incrementaron sus tenencias de PEPE en un 3,4 % durante el último mes.

Mientras tanto, los monederos de las plataformas de intercambio registraron un descenso del 2 % en sus saldos, lo que sugiere que las monedas se están trasladando hacia almacenamientos a largo plazo.

Este movimiento refleja una confianza creciente entre los inversores de mayor peso. De hecho, el interés abierto en futuros de PEPE se aproxima a los 639 millones de dólares, tal como muestran los datos de CoinGlass.

Análisis del precio de PEPE: triángulo simétrico cerca de la ruptura

El gráfico semanal muestra a PEPE consolidándose dentro de un patrón de triángulo simétrico. El precio ha quedado comprimido entre máximos decrecientes y mínimos ascendentes, preparando el terreno para un movimiento decisivo.

Una ruptura por encima de la resistencia situada en 0,000009681 dólares podría desencadenar una carrera hacia la zona de 0,00002500–0,00003000 dólares.

La proyección del movimiento medido desde el triángulo apunta a un posible repunte hasta los 0,00004061 dólares, lo que representaría una subida superior al 400 %.

Sin embargo, si no logra mantener el soporte en torno a los 0,00000900 dólares, existe el riesgo de una caída hacia niveles de soporte inferiores.

Por su parte, el RSI se sitúa actualmente en 47,16, lo que indica un impulso neutral con margen tanto para una ruptura alcista como para un giro bajista. Además, el MACD se está aplanando cerca de cero, señal de que el impulso se está comprimiendo pero aún no se ha comprometido en ninguna dirección.

