Key Notes

Strategy planea financiar los pagos de dividendos de STRE principalmente a través de actividades adicionales de recaudación de capital, incluida la venta de acciones.

Las acciones de STRE son subordinadas a la deuda existente de Strategy, que asciende a 8250 millones de dólares, y se sitúan por debajo de las acciones preferentes STRF y STRC de la empresa.

Los primeros pagos de dividendos están previstos para el 31 de diciembre de 2025, y a partir de entonces se realizarán pagos trimestrales el último día de cada trimestre.

Strategy Inc anunció el 3 de noviembre una oferta pública inicial propuesta de 3.500.000 acciones preferentes perpetuas de la serie A al 10,00 %. Las acciones STRE tienen un valor nominal de 100 € por acción y pagan dividendos acumulativos a una tasa anual del 10 %.

Según un comunicado de prensa, la empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales, incluida la adquisición de Bitcoin y para capital circulante. Strategy posee 641.205 Bitcoin, una de las mejores criptomonedas para invertir, a fecha de 3 de noviembre.

El folleto de la empresa indica que espera financiar cualquier dividendo pagado en efectivo sobre las acciones STRE principalmente a través de actividades adicionales de obtención de capital, incluidas ofertas en el mercado de acciones junior. Si Strategy no declara un dividendo regular, hará todos los esfuerzos comercialmente razonables durante un periodo de 60 días para vender acciones con el fin de obtener ingresos suficientes para cubrir los dividendos diferidos.

Strategy se dirige a los inversores europeos con valores denominados en euros

La oferta de acciones STRE se dirige a inversores cualificados y clientes profesionales del Espacio Económico Europeo y del Reino Unido. La oferta excluye a los inversores minoristas de estas jurisdicciones. La expansión de Strategy hacia los valores denominados en euros se produce cuando el proyecto del euro digital del BCE avanza hacia su siguiente fase y atrae inversores hacia las nuevas criptomonedas.

Las acciones STRE se sitúan por debajo de los aproximadamente 8250 millones de dólares de deuda existente a 31 de octubre de 2025. El valor también se sitúa por debajo de las acciones STRF y STRC existentes de Strategy en la estructura de capital de la empresa, lo que significa que los titulares de STRE cobran después de esos inversores. Strategy paga actualmenteun 10,5 % de dividendos mensuales sobre sus acciones STRC.

Pagos de dividendos vinculados a futuras ampliaciones de capital

Los dividendos regulares de las acciones STRE se pagarán trimestralmente el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de cada año, a partir del 31 de diciembre de 2025. Si los dividendos regulares acumulados no se pagan en la fecha de vencimiento, se acumularán intereses adicionales sobre el importe impagado. El tipo de interés de los pagos atrasados comienza en el 11 % y aumenta un punto porcentual cada trimestre, hasta un tipo máximo del 18 % anual.

La reciente adquisición de Bitcoin, una de las criptomonedas con más futuro, por parte de Strategy elevó sus tenencias totales a 641 205 BTC. La empresa aspira a dominar el crédito mundial a través de su creciente gama de valores respaldados por bitcoins. Barclays Bank PLC, Morgan Stanley & Co. International plc, Moelis & Company LLC y otras instituciones financieras actúan como gestores conjuntos de la oferta.