Key Notes

Las direcciones de acumulación de Bitcoin se dispararon un 101 %, pasando de 160.000 BTC a 262.000 BTC.

Se añadieron más de 50.000 BTC en un día en medio del auge de la acumulación.

Los analistas creen que el crecimiento de los flujos de ETF de BTC continuará esta tendencia.

Los datos en cadena de la plataforma de análisis CryptoQuant muestran que el número de direcciones que acumulan Bitcoin ha experimentado un notable aumento hasta alcanzar las 262.000. Hace unas semanas, esta cifra rondaba las 130.000, lo que sugiere que el valor actual supone un aumento del 101 % con respecto al nivel anterior. Darkfost, analista de CryptoQuant, destacó que este aumento se produjo en dos meses.

50.000 BTC añadidos a las direcciones acumuladoras en un día

Se informó de que las direcciones que acumulan BTC, una de las mejores criptomonedas para invertir, han alcanzado niveles récord, con más de 375.000 BTC acumulados en un cambio de 30 días. Darkfost, de CryptoQuant, señaló que el volumen de BTC comprado por estas direcciones acumuladoras ha alcanzado un nuevo máximo histórico (ATH).

Según el gráfico compartido, la media mensual ha pasado de 130.000 a 262.000 BTC.

Addresses Accumulating BTC are Reaching Record Levels “In less than two months, the monthly average has more than doubled, increasing from 130,000 to 262,000 BTC, demonstrating that this trend is accelerating.” – By @Darkfost_Coc pic.twitter.com/gZWjgHuUhG — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) November 6, 2025

Esto supone un aumento de más del 100 % en dos meses, y la tendencia se está acelerando para esta criptomoneda con más futuro. Solo el 5 de noviembre, las grandes direcciones de Bitcoin añadieron más de 50.000 BTC. Es evidente que estas entidades no se ven afectadas por la ralentización de la demanda general. Para ponerlo en perspectiva, estas direcciones acumuladoras no descargan sus tenencias, sino que realizan más compras.

Darkfost enumeró otras características de una dirección acumuladora. «Debe haber realizado una transacción en los últimos 7 años; se excluyen las direcciones conocidas de CEX y mineros; no hay direcciones de contratos inteligentes», escribió el analista.

«Por lo tanto, podemos asociar este tipo de direcciones con el comportamiento de los titulares a largo plazo. Algunos no tienen dudas y siguen llenando sus carteras. Es muy probable que el crecimiento de los ETF también esté acelerando esta tendencia».

El crecimiento de los ETF de Bitcoin podría impulsar la tendencia positiva

Mientras tanto, el analista de CryptoQuant cree que el crecimiento de los fondos cotizados en bolsa (ETF) podría contribuir a la aceleración de esta tendencia ya que BTC en el punto de mira de los inversores que buscan qué criptomoneda comprar.

Desgraciadamente, este aspecto del mercado está registrando actualmente salidas. El 4 de noviembre, los ETF de Bitcoin registraron una salida neta de 186,5 millones de dólares, coincidiendo con el periodo en el que el BTC cayó a 104.000 dólares.

CryptoQuant ha observado que los tenedores de Bitcoin y otras nuevas criptomonedas a corto plazo han sido los vendedores más activos desde el 10 de octubre. Sobre esta base, sería difícil que el ecosistema del Bitcoin registrara un crecimiento sostenido.

Al mismo tiempo, podría ser una señal de un reposicionamiento temprano para un posible repunte del precio del BTC. Según los datos de CoinMarketCap, Bitcoin se cotiza actualmente a 102.884,51 dólares, a pesar de haber subido un 0,96 % en 24 horas.