Una ballena retiró 1.290 millones de PUMP por valor de 6,39 millones de dólares de Binance.

Pump.fun ha completado más de 150 millones de dólares en recompras, reembolsando casi el 10 % del suministro.

PUMP apunta a una ruptura por encima de los 0,0052 dólares con un impulso alcista en aumento.

En las últimas 24 horas, el token Pump.fun (PUMP), una de las mejores memecoins, subió un 10 %, lo que eleva sus ganancias semanales a casi un 30 % y empuja su capitalización de mercado a 1800 millones de dólares, situándolo entre las 50 mejores criptomonedas para invertir.

Según los datos compartidos por Onchain Lens, una importante ballena retiró recientemente 1290 millones de tokens PUMP por valor de aproximadamente 6,39 millones de dólares de Binance.

La misma cartera contiene ahora 3300 millones de PUMP, valorados en 16,38 millones de dólares, acumulados durante las últimas dos semanas.

A whale withdrew 1.29B $PUMP worth $6.39M from #Binance, 20 minutes ago. Currently, the whale holds 3.3B $PUMP worth $16.38M, accumulated in the past 2 weeks. Address: GfcyaWC53yTgdWpRLEXSqU6gYvyGgdGvyj6dis65zewy Data @nansen_ai pic.twitter.com/TsjNJ4p0w2 — Onchain Lens (@OnchainLens) October 28, 2025

La estrategia de recompra masiva de Pump.fun

La estrategia de recompra de PUMP ha impulsado la subida para una de las mejores altcoins. Las cifras ya han superado la marca de los 150 millones de dólares en solo tres meses.

La plataforma ha recomprado aproximadamente el 9,6 % de su suministro total de tokens, lo que la convierte en uno de los activos más respaldados del ecosistema Solana. Esto la sitúa en segundo lugar, solo por detrás de Raydium, cuyas recompras a lo largo de su vida superan los 200 millones de dólares.

Con más de 818 millones de dólares en ingresos acumulados y ganancias diarias que rondan el millón de dólares, la plataforma está reinvirtiendo sus beneficios directamente en el crecimiento del ecosistema, incluida la adquisición de Padre, una terminal de comercio multichain para nuevas criptomonedas.

what to expect for the future of Padre Padre will function as usual, including: – trading of tokens on every launchpad and decentralized exchange on Solana, BNB chain, Ethereum L1, and Base

– ultra fast shipping & improvements

– high responsiveness & execution on feedback from… — pump.fun (@pumpdotfun) October 24, 2025

Dominio del mercado y expansión del ecosistema

Pump.fun ha realizado varias incorporaciones a su ecosistema recientemente, incluido el lanzamiento de PumpSwap, Pump Screener y la adquisición de Padre. La plataforma representa actualmente casi todas las graduaciones de tokens en SOL, dominando el ecosistema de memecoins de Solana.

🚨JUST IN: According to Dune data, @pumpdotfun now accounts for 100% of all tokens graduating on Solana, with 98 tokens graduating in the last 24 hours. All other platforms recorded zero token graduations during the same period. pic.twitter.com/9yeroNvoBy — SolanaFloor (@SolanaFloor) October 27, 2025

Curiosamente, el generador de monedas meme perdió su dominio después de perder terreno brevemente frente a Four.meme durante el auge de las monedasmeme y última preventa de criptomonedas de Binance Smart Chain.

Con la integración de Padre, Pump.fun ha recuperado el primer puesto tanto en ingresos como en participación de los usuarios.

Análisis del precio de PUMP: se avecina una ruptura alcista

El gráfico diario de PUMP muestra que el token está intentando romper un patrón de canal descendente. El precio cotiza actualmente cerca de 0,00509 $, poniendo a prueba la resistencia alrededor del límite superior del canal y colocándola en el radar de qué criptomoneda comprar hoy.

El RSI se sitúa en 56,17, lo que indica un impulso neutral, mientras que el MACD muestra un aumento de la fuerza de los compradores.

Si PUMP cierra por encima de la resistencia de 0,00520 $, podría confirmar una ruptura hacia los siguientes objetivos en 0,0060 $ y 0,0075 $. Por otro lado, el soporte inmediato se sitúa en 0,0041 $, seguido de una base más sólida cerca de 0,0030 $.

La acumulación de ballenas y las continuas recompras podrían impulsar a PUMP hacia su próxima resistencia psicológica importante en 0,0080 $, convirtiéndola en una de las próximas criptomonedas que van a explotar en 2025.