La proporción de monedas estables de Binance cayó a su nivel más bajo en dos años.

Tether y Circle acuñaron 7000 millones de dólares en nuevas monedas estables.

Citi prevé que el mercado de monedas estables alcance los 1,9 billones de dólares en 2030.

Tether y Circle acuñaron conjuntamente tokens por valor de 7000 millones de dólares cuando Bitcoin, una de las mejores criptomonedas para invertir, superó los 108.000 dólares, según los datos proporcionados por la empresa de análisis en cadena Lookonchain.

Mientras tanto, el ratio entre stablecoins y Bitcoin en Binance ha caído a su nivel más bajo en dos años, lo que demuestra la disposición de los inversores para la acumulación en el mercado. Sin embargo, han estado atentos a varias preventas de criptomonedas que resultan interesantes para invertir.

La relación entre las stablecoins y Binance indica un poder de compra latente

Según CryptoQuant, la relación entre las stablecoins y los intercambios en USD en Binance ha caído hasta 0,8149, el nivel más bajo desde 2023. Esta relación, que compara las reservas totales de Bitcoin con las stablecoins denominadas en dólares, como USDT y USDC, es un indicador clave de liquidez de cara a una inversión futura en nuevas criptomonedas.

Una disminución de esta métrica indica que las reservas de stablecoins están aumentando en relación con Bitcoin, es decir, que los operadores están manteniendo liquidez a la espera de oportunidades de compra.

Los analistas señalan que estas condiciones suelen preceder a importantes subidas de precios, como se observó durante las fases de acumulación de 2023 y 2024.

Si la ratio se mantiene en estos niveles bajos mientras Bitcoin se estabiliza por encima del rango de 108.000-110 000 dólares, BTC podría ser una de las próximas criptomonedas que van a explotar.

Tether y Circle acuñan 7000 millones de dólares en monedas estables

Tether acuñó otros 1000 millones de dólares en USDT hace solo unas horas, lo que eleva la emisión total combinada de Tether y Circle a 7000 millones de dólares desde la reciente caída del mercado. Esto significa que la demanda de activos vinculados al dólar está aumentando.

Tether también ha alcanzado un importante hito de 500 millones de usuarios. La empresa estima que esta cifra representa a personas reales y no al número de carteras, lo que significa que más del 6 % de la población mundial ha interactuado con USDT, que no deja de ser una de las mejores altcoins.

La adopción ha sido especialmente fuerte en economías emergentes como Kenia, donde las pequeñas empresas y los particulares utilizan USDT como cobertura contra la inflación y la depreciación de la moneda.

Tether tiene una capitalización de mercado de 182.000 millones de dólares, lo que representa el 58,4 % del mercado de las stablecoins. Le sigue el USDC de Circle, con 76.000 millones de dólares, según los datos de CoinMarketCap.

Citi prevé un mercado de stablecoins de 1,9 billones de dólares para 2030

Los analistas de Citi han proyectado una capitalización de mercado de 1,9 billones de dólares para el sector de las stablecoins en 2030. El banco afirmó que las stablecoins siguen representando entre el 5 % y el 10 % de la valoración total de las criptomonedas.

Aunque su influencia en la banca tradicional sigue siendo limitada, Citi comparó las stablecoins con el auge de los fondos del mercado monetario en la década de 1980, que remodelaron los flujos de liquidez sin socavar los sistemas de crédito.