Key Notes

Tras un retroceso saludable, el precio de SOL muestra signos de una tendencia alcista, con la mirada puesta en una fuerte ruptura por encima de los 240 dólares.

El ETF de Solana (GSOL) propuesto por Grayscale está a la espera de la aprobación de la SEC y tendrá una comisión de gestión del 0,35 %.

JPMorgan estima que el ETF podría atraer 1500 millones de dólares en entradas durante el primer año, lo que refleja el creciente interés institucional en Solana.

SOL, una de las mejores criptomoneda para invertir, se encuentra una vez más bajo el yugo de la volatilidad generalizada del mercado. El precio de SOL está probando ahora un soporte crucial en 220 $ y se enfrenta a una situación decisiva. Por otro lado, crece el optimismo en torno al ETF de Solana, ya que la gestora de activos digitales Grayscale ha presentado una enmienda S-1 para su Grayscale Solana Trust (GSOL).

Precio de SOL pone a prueba un soporte crucial, ¿se producirá un rebote?

Durante el último mes, el precio de SOL ha experimentado una fuerte volatilidad y ha oscilado entre 190 y 250 dólares. Con una rentabilidad casi nula durante el último mes, Solana vuelve a cotizar en un nivel de soporte crucial de 220 dólares y se posiciona como una de las mejores altcoins.

El analista de criptomonedas Ali Martínez afirmó que el nivel de 217 $ será un punto de inflexión clave para Solana. Esto determinará si una de las criptomonedas más rentable repunta al alza o se enfrenta a una posible caída. Martínez señaló que la evolución del precio en torno a esta zona probablemente marcará la pauta para el próximo movimiento importante de Solana.

$217 will decide whether Solana $SOL rebounds or breaks down! pic.twitter.com/woo51tGpYy — Ali (@ali_charts) October 10, 2025

El analista de criptomonedas BitGuru señaló que el precio de SOL está mostrando una formación de patrón alcista tras un retroceso saludable, lo que indica un posible impulso alcista. El analista destacó que SOL se mantiene firme en torno al nivel de 220 dólares, y añadió que una ruptura por encima de la zona de resistencia de 240 dólares podría abrir la puerta a un movimiento hacia los 253 dólares. Sin embargo, según la imagen que se muestra a continuación, si SOL cae por debajo de los 200 dólares, la siguiente parada podría ser en 190 dólares.

$SOL showing a change of pattern as it forms a bullish structure after a healthy pullback. Price is holding strong around $226, and if it breaks above the $240 resistance zone, we could see a move toward $253 next. Momentum is building. pic.twitter.com/hMp1RZgjb4 — BitGuru 🔶 (@bitgu_ru) October 9, 2025

El ETF de Grayscale Solana espera su aprobación

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos tomará una decisión definitiva sobre el ETF Grayscale Solana (GSOL). El gestor de criptoactivos ha revelado sus planes de cobrar una comisión de gestión del 0,35 % por el fondo propuesto, según el documento presentado ante la SEC.

Grayscale está a la espera de la aprobación de la SEC para cotizar GSOL en NYSE Arca, aunque el proceso se ha retrasado debido al actual cierre del Gobierno de Estados Unidos. A principios de esta semana, Grayscale también se asoció con Figment para la participación institucional en Solana.

El gigante bancario JPMorgan estima que los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Solana podrían atraer aproximadamente 1500 millones de dólares en entradas durante su primer año de cotización. Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, afirmó que los inversores de las finanzas tradicionales (TradFi) se están volviendo cada vez más optimistas no solo con respecto a Bitcoin, sino también a Solana a la hora de decidir qué criptomoneda comprar.

Hougan añadió que se espera que los ETF de Solana se lancen en las próximas semanas, con expectativas de una fuerte demanda por parte de los inversores y entradas una vez que comience la cotización.

Pepenode (PEPENODE) gana terreno en la minería de monedas meme

Pepenode (PEPENODE) está causando sensación en el espacio criptográfico, ya que ofrece a los usuarios una plataforma para participar en la minería virtual de monedas meme. El sistema de minería gamificado de Pepenode permite a los participantes manipular, ganar recompensas y quemar suministros, lo que posiciona al proyecto como una de las mejores preventas de criptomonedas de 2025.

El proyecto ha experimentado un fuerte aumento de la financiación, pasando de 544.648,31 dólares hace un mes a 1.781.485,88 dólares recaudados hasta la fecha. El precio actual del token es de 0,0010962 dólares.

Estadísticas de la preventa:

Precio actual: 0,0010962 dólares.

Cantidad recaudada: 1,78 millones de dólares.

Ticker: PEPENODE.

Pepenode promete hasta un 3022 % en recompensas por staking, lo que lo hace muy atractivo para los primeros participantes. Las compras se pueden realizar con tarjetas de crédito o débito, así como con criptomonedas, lo que amplía la accesibilidad para una amplia gama de inversores. ¿Quieres saber más? Lee nuestro artículo sobre cómo comprar PEPENODE.