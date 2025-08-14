Key Notes

Pump.fun compra 175,3 millones de PUMP por valor de 705.000 dólares en un solo día.

El precio sube un 16,5 % con un aumento del volumen de operaciones.

La competencia se recrudece con el desafío de LetsBonk por la cuota de mercado.

La popular plataforma de lanzamiento de memecoins de Solana, Pump.fun, ha realizado otra operación de recompra para estabilizar su token nativo, PUMP.

Ayer, la plataforma ha recomprado 175,3 millones de PUMP, por un valor aproximado de 705.000 dólares, como parte de su estrategia para revertir las recientes caídas de precios y restaurar la confianza en una de las mejores altcoins.

Hasta la fecha, la plataforma ha recomprado 7660 millones de PUMP, valorados en unos 30,65 millones de dólares, lo que representa el 0,766 % del suministro total.

La decisión se produce tras una importante preventa de criptomonedas el mes pasado, en la que Pump.fun recaudó 600 millones de dólares en solo 12 minutos.

La medida de recompra coincidió con una subida del precio de PUMP, que se disparó un 16,5 % en las últimas 24 horas. La 69.ª criptomoneda con más futuro ha experimentado un aumento del 27 % en su volumen de operaciones en 24 horas, situándose actualmente en 500 millones de dólares.

Competencia y cambios en el mercado

A pesar de las ganancias de hoy, Pump.fun se enfrenta a la creciente competencia de LetsBonk, otra plataforma de lanzamiento de memecoins basada en Solana.

Sin embargo, Pump.fun parece haber recuperado su liderazgo en el despliegue de tokens meme, con el lanzamiento de 26.795 tokens el 12 de agosto, frente a los 1580 de LetsBonk.fun, según Dune Analytics.

Aun así, los ingresos de Pump.fun han experimentado una caída significativa desde enero, cuando las ganancias diarias alcanzaron más de 7 millones de dólares. A fecha de 12 de agosto, esa cifra había caído a alrededor de 250 000 dólares.

La semana pasada, Pump.fun lanzó la Glass Full Foundation (GFF), cuyo objetivo es proporcionar ayuda financiera directa a proyectos comunitarios seleccionados.

La iniciativa está diseñada para fomentar la innovación y fortalecer el ecosistema Solana a través de un apoyo específico.

Trayectoria del precio de PUMP

En el gráfico de 4 horas, el precio de PUMP está presionando contra la banda superior de Bollinger. Esto sugiere un fuerte impulso alcista, pero también una posible sobreextensión a corto plazo. Un cierre sostenido por encima de 0,00410 dólares podría llevar a la moneda meme a 0,00450 dólares.

El índice de fuerza relativa (RSI) se sitúa cerca del territorio de sobrecompra, lo que sugiere un posible periodo de enfriamiento si se ralentizan las compras. Los traders deberían estar atentos al soporte en torno a 0,00355 $ en caso de caída del precio de esta criptomoneda barata.

PUMP cotiza actualmente un 66 % por debajo de su máximo histórico de 0,01214 $, alcanzado el 13 de julio.